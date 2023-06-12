مصطفى سند والصقور السبعة .

عباس الاعرجي ||

مصطفى سند ، رجل بألف رجل مما تعدون ، ركب جواده واستبق ، وأخذ يقلّب اليمين عن الشمال ، وغاص في الاوساط يختطف النفوس ويُحطِّم .

هذا هو ديدن الحياة على مر التاريخ ، فرجال النوعية قلة ، لكنها هي من رسمت خارطة الطريق للأكثرية .

فالذكورية لا تعني الرجولة بأي حال من الاحوال ، نعم هي علامة تمييز بينها وبين الجنس الانثوي .

ولذا ورد عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ، هنا وفي مثل هذه المواقف تفرز المعادن ، وتبان الفحولة من عدمها .

ماحققته الصقور السبعة يوم أمس في ساحة البرلمان ، وعلى رأسهم القامة السندية مصطفى ، يجب أن ترفع له القبعة وتنحني له الاعناق ، تعظيماً وإكراماً وإحتراماً .

لقد أعيدت أغلب عربات القطار ، الى مسارها الصحيح ، وستعاد ما تبقى منها بإذن الله ، لو أننا ناصرنا وأحكمنا المساند لهذا السندي ورفاقه .

بورك سعيكم أيها الابطال وبوركت مساعيكم ، يا فوارس الندرة في زمن كثرة فيه الاشباه .

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