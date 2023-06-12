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فخر العراق (حسحس)

117 2023-06-12

رأفت الياسر ||

 

وفي الإنبار حيث فخر العراق (حسحس) وهو التيكتوكر المهرّج الشهير

دخل بجولة سباق مع أجنبي عبر البث المباشر ولكي يفوز بهذه الجولة ينبغي ع العراقيين الكرماء التبرع له بملايين الدولارات

طبعا تيكتوك يأخذ نسبة قرابة ثلثين المبلغ عمولة ويترك الباقي لفخر العراق (حسحس)

ملاحظاتي الخاطفة على هذا الحدث المهم :

١- مظاهر التبرع والدعم اثناء البث المباشر أصبحت ثقافة وخصوصاً عند هذا الجيل التيكتوكي وللاسف هذه التبرعات لا توّجه لعمل الخير وإنما لدعم موقع تيكتوك وهؤلاء الفاشينستات والمهرجين.

٢- الشعب يستحق فرض ضرائب عادلة لدعم طبقة المحرومين و الفقراء لان الاغنياء و الميسوريين ابدعوا بكيفية حرق أموالهم والتي ينبغي من الدولة تتظيم حرقها وانفاقها عن طريق الضرائب وما شابه.

٢-ينبغي على الدولة فرض ضرائب على شركة تيكتوك وباقي مواقع التواصل لدورها الكبير بتهريب العملة واستنزاف موارد الشعب العراقي.

٣- اي شخص مهرج بمحرم يفتح موضوع التبرعات للفقراء هينوه بأسوء الإهانات...رافت الياسر

 

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