رأفت الياسر ||
وفي الإنبار حيث فخر العراق (حسحس) وهو التيكتوكر المهرّج الشهير
دخل بجولة سباق مع أجنبي عبر البث المباشر ولكي يفوز بهذه الجولة ينبغي ع العراقيين الكرماء التبرع له بملايين الدولارات
طبعا تيكتوك يأخذ نسبة قرابة ثلثين المبلغ عمولة ويترك الباقي لفخر العراق (حسحس)
ملاحظاتي الخاطفة على هذا الحدث المهم :
١- مظاهر التبرع والدعم اثناء البث المباشر أصبحت ثقافة وخصوصاً عند هذا الجيل التيكتوكي وللاسف هذه التبرعات لا توّجه لعمل الخير وإنما لدعم موقع تيكتوك وهؤلاء الفاشينستات والمهرجين.
٢- الشعب يستحق فرض ضرائب عادلة لدعم طبقة المحرومين و الفقراء لان الاغنياء و الميسوريين ابدعوا بكيفية حرق أموالهم والتي ينبغي من الدولة تتظيم حرقها وانفاقها عن طريق الضرائب وما شابه.
٢-ينبغي على الدولة فرض ضرائب على شركة تيكتوك وباقي مواقع التواصل لدورها الكبير بتهريب العملة واستنزاف موارد الشعب العراقي.
٣- اي شخص مهرج بمحرم يفتح موضوع التبرعات للفقراء هينوه بأسوء الإهانات...رافت الياسر
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