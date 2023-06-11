إلى الله تعالى رسالتي العزيز الجبار..أن كان لك اولياء بالأرض يسمعوا..

هشام عبد القادر ||

عندما نريد البحث عن الله في وجودنا وحلول لمشاكلنا لا تعرف اولياء الله الصادقين إلا بالمواقف التي تجدها صعبة في حياتك وتطرق كل الأبواب وتسعى بوجودك في كل الوجود لتبحث عن حل لمشكلتك لتلبي قضاء حاجتك التي انت عليك صعبة لم تستطيع أن تقضيها لنفسك مع إن كل الحلول هي بوجدانك قبل كل الوجود ..لإن ربك أقرب من حبل الوريد وهو معك أينما كنت لا تحتاج إلى وساطة رئيس او وزير او اي مسؤول في الأرض لإن اولياء الله هم في نفسك لإنهم اولى بك من نفسك هم في وجودك ...إذا سعيت وطرقت كل الابواب ولم تجد حل ولا تلبية لحاجتك فقط توجه بنفسك إلى الله واعرف أن نفسك هي الأقرب إليه من كل البشر وهو أقرب إليك من نفسك..

ولن تعرف الاولياء إلا بنفسك تراهم بوجودك ..لا تركن على أن هناك من هو بعيد عنك وهو رئيس ومسؤول يعرف حالتك ...هو لا يكون حسه وحواسه. عندك...مشكلتك عنده صغيره بنظره وحسبانه مع إنها في رقبته...لإنه مدعي أنه وليك في الارض قائم بالرئاسة عليك...إذا كيف تعرف الاولياء هم من يسمعونك ..تخاطبهم في نفسك فتجدهم.. أمامك...ومن هذا المنطلق رسالتي إلى الله أنت وحدك الاقرب إلينا وبهذه المشاكل في حياتنا تريد منا كشف الحجب عنا لنرى الاولياء المخلصين الذين هم اولى بنا من انفسنا نشهد أن لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك ونشهد أن سيدنا محمد عبدك ورسولك سيد الوجود هو اولى بنا من أنفسنا ونشهد أن سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام هو الاقرب من كل الاولياء في الأرض هو ابو كل الايتام وكافل الارامل والمساكين وإمام المستضعفين والمحرومين ..نشكوا إليك ربي ورب. الاولياء الصالحين مما انت اعلم به من انفسنا ...فالشكوى إليك وهذه الرسالة لكشف الحجب بالإعتراف لاولياءك إنهم هم حججك في بلادك هم الاولى بنا من أنفسنا...فكل شكوانا وندائنا مسموع لديك ولديهم فهم الآبواب التي لا تؤتى إلا منها ..لن نذهب بعيدا وهم الاقرب من انفسنا ولن نجهل عظمتك انت الذي لا يخفى عليك سائل تعلم ما في الصدور ..تعلم ما كان وما يكون.. فلا نرد الأمر كله إلا إليك وحدك تفويض أمرنا في كل شئ إليك طلبنا تلبية حوائج المحتاجين الذين رفعوا شكواهم في ارضك ..يخاطبون عبادك فلا يسمعون إلا منهم في حصن ولايتك اولياءك المقربون ..فاجعل رسالتي تصل لكل قلب ينكشف له حجاب نفسه ليعرف إنك الله العزيز الجبار الملك لك وحدك وانت الله لا إله إلا انت وسيدنا محمد وآله الطاهرين بابك الكريم ورحمتك الواسعة لبي طلب وغوث كل من شكى إليك واكشف الحجاب عنه ليعلم حقيقة نفسه إن الامر والحل كله في نفسه...لإن لها ولي أمر يعلم كل حاجة وكل غوث يلبي صراخ المستصرخين ويقضي حوائج الطالبين..

والحمد لله رب العالمين

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