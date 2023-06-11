المقالات

جريمة سبايكر، وغدر عشائر تكريت..!


عباس الاعرجي ||

 

ملكْنا فكان العَفْو منَّا سَجيَّةً .

فلمَّا ملكْتُمْ سالَ بالدَّمِ أبْطَحُ .

وحَلَّلْتُمُ قتلَ الأسارى وطالَما .

غَدوْنا عن الأسْرى نَعفُّ ونصفَح .

فحسْبُكُمُ هذا التَّفاوتُ بيْنَنا .

وكلُّ إِناءٍ بالذي فيهِ يَنْضَحُ .

لا أعلم متى مات قائل هذه الابيات ، ولكني على يقين أنه كان حاضراً ، بعد مجزرة اسبايكر ، ففعلاً لايمكن ردم هذا التفاوت ما بيننا ، فالكلب كلب ، ويبقى كلباً نجساً ، حتى وإن أصببنا عليه ماء النهر والبحر كلهم .

فمن المحال أن تتساوى خصال السجية والعفو والصفح ، مع الغدر والدناءة والخسة ، وأين الثرى من الثريا ، فهذه فيها نفحات الرحمن ، وتلك قد شارك الشيطان في مضاجعة أمهاتهم .

والتاريخ حيٌّ يرزق يشهد على أوانيكم ، ما نضحت يوماً ولا ستنضح إلا القذارة والفضلات .

لكنَّ الشجب والتنديد لا يداوي جرحاً ما زال ينزف دماً ، فعلى من بيده الامر والقرار ، ملاحقة الجناة وإخضاعهم للقصاص العادل ، لكي يخف أنين الامهات التي ما هدأت لحظةً واحدة ولن ترى الهدوء .

ويبقى الحسين وشهداءه أنوار ومصابيح تنير الدنيا ضياءاً وبهجةً وسرورا .

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إلى الله تعالى رسالتي العزيز الجبار..أن كان لك اولياء بالأرض يسمعوا..
التائهون عن التكليف..!
كيف تكون كاتباً محترفاً في سنة واحدة؟
لا تراجع عن إيداع أموال نفط الإقليم في حساب البنك المركزي
استخدام النقّال والانترنيت
رغم الفيتو الكردي.. فان اقرار الموازنة سيكون حاسما ؟ 
الإنسان ونفسه دولة علاقات توسع في الوجود....
جريمة سبايكر، وغدر عشائر تكريت..!
العمامة..!
صلاة العشق على خط الصد والساتر الاول وبين ازيز الرصاص
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك