جريمة سبايكر، وغدر عشائر تكريت..!

عباس الاعرجي ||

ملكْنا فكان العَفْو منَّا سَجيَّةً .

فلمَّا ملكْتُمْ سالَ بالدَّمِ أبْطَحُ .

وحَلَّلْتُمُ قتلَ الأسارى وطالَما .

غَدوْنا عن الأسْرى نَعفُّ ونصفَح .

فحسْبُكُمُ هذا التَّفاوتُ بيْنَنا .

وكلُّ إِناءٍ بالذي فيهِ يَنْضَحُ .

لا أعلم متى مات قائل هذه الابيات ، ولكني على يقين أنه كان حاضراً ، بعد مجزرة اسبايكر ، ففعلاً لايمكن ردم هذا التفاوت ما بيننا ، فالكلب كلب ، ويبقى كلباً نجساً ، حتى وإن أصببنا عليه ماء النهر والبحر كلهم .

فمن المحال أن تتساوى خصال السجية والعفو والصفح ، مع الغدر والدناءة والخسة ، وأين الثرى من الثريا ، فهذه فيها نفحات الرحمن ، وتلك قد شارك الشيطان في مضاجعة أمهاتهم .

والتاريخ حيٌّ يرزق يشهد على أوانيكم ، ما نضحت يوماً ولا ستنضح إلا القذارة والفضلات .

لكنَّ الشجب والتنديد لا يداوي جرحاً ما زال ينزف دماً ، فعلى من بيده الامر والقرار ، ملاحقة الجناة وإخضاعهم للقصاص العادل ، لكي يخف أنين الامهات التي ما هدأت لحظةً واحدة ولن ترى الهدوء .

ويبقى الحسين وشهداءه أنوار ومصابيح تنير الدنيا ضياءاً وبهجةً وسرورا .

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