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فلم ملكة الجليد..!


 

يوسف الكاتب ||

 

فلم كارتون للأطفال تدور أحداث الفلم حول عائلة متكونة من الأب والأم وأختين .. أولى لقطات الفلم تبدأ بلعبة مسلية تشد المشاهد إليها عبر الحبكة والصورة والضحكة والبراءة ، لكن سرعان ما تسقط الأخت الكبيرة مغمى عليها ليأتي الأب والأم والأخت ويذهبون بها الى معالجين أقزام يطببوها ، ويقولون للأب إن ابنتك هذه سيكون لديها قدرة خارقة عندما تكبر .. فيقوم الأب والأم بفصل الأختين عن بعضها حيث يعيشان بالقصر ، لكن دون أن يختلطا .. ويمر الزمن فيموت الأب والأم وتكبر الأختان ، الأخت الصغيرة تتعرف على شاب تصطحبه الى أختها الكبيرة أي الأخت ملكة الجليد ، فتظهر وهي مرتدية كفوف في يديها .

تحدث الأخت الصغيرة مع أختها قائلة : هذا الشاب يريد طلب يدي (يريدني للزواج) ، فترد الأخت ملكة الجليد : لكنك لا تعرفيه ! وهذا هو أول لقاء بينكما ، فأنا لا أوافق على الزواج .. وقالت للشاب : واسمعني أيها الشاب عليك الرحيل .

تغضب بشدة الأخت الصغيرة من أختها الكبيرة ، وتتقدم نحو أختها فتمسك يدها لتنزع الكفوف منها .. سرعان ما تحرك ملكة الجليد يدها وإذا بكمية من الجليد تسقط على الأرض .. وعندما كان الاحتفال داخل القصر والجميع متواجدٌ فيه ، يندهشون ! وثم في حركة أخرى من ملكة الجليد حتى تتكوم قطع أخرى من الجليد .. هنا الناس تتهمها بأنها ساحرة أو مشعوذة .. وهكذا يزداد الجليد كلما تحركت ملكة الجليد ، لكنها تحاول الهرب من القصر ، فتنطلق خلفها أختها الصغيرة بعد ان تترك ذلك الشاب في القصر لتنطلق نحو أختها لإرجاعها .. وبعد معاناة تصل الى مكان أختها ، لكن ملكة الجليد ترفض العودة معها ، وتحدث فيما بينهما معارك .. ثم ترجع الأخت الصغيرة مع شاب آخر يقود عربة بها حيوان حتى يوصلها الى المعالجين الأقزام ، فيحاولون أن يقنعوها بان تتزوج هذا الشاب صاحب العربة ، لكنها ترفضه لتعود الى القصر وهي شبه مجمدة .. وعندما تدخل القصر يغادر صاحب العربة .. هنا تطلب الأخت الصغيرة من الشاب الأول الخطيب أن يوقد لها النار حتى تتدفأ ، لكنه يرفض ويقول لها لا أريدك وإنما أردت أن أصبح أنا الأمير .. فيقفل باب الغرفة عليها ويتركها حتى تموت من البرد .. هنا يأتي حيوان وينقذها .. وتخرج المدينة كلها بعد أن صارت كلها جليد .. والجميع ينتظر حرارة الصيف .. يحاول ذلك الحيوان ان يوقف صاحب العربة الشاب ليقناعه بالرجوع الى الفتاة ، فيرجع ليلتقي بها .. وكانت بين ملكة الجليد وبين أختها مسافة ، يخرج صاحب العربة سيفه محاولاً قتل ملكة الجليد .. فتقف الأخت الصغيرة بين أختها وبين صاحب العربة فتقع الضربة فيها وتموت .

إبداع المخرج يكمن في التصور محاولاً إيصال دلالة الصورة (اللقطة) الى المشاهد بشكل يتفاعل معه منتظراً منه تفسيراً جديداً للقطة ، وإذا بالمخرج يعيد لنا حياة الأخت الصغيرة فيتعانقان !

هذه هي ثيمة فلم ملكة الجليد

 

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