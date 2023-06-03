المقالات

رجلٌ من قُم..


كوثر العزاوي ||

 

حينما يلِدُ الإباءُ رجالًا كرجال الله منذ زمن الخليقة، ليكونوا خلفاء الله في أرضه ثمّ يُتوارث ذلك الإباء والثبات ليتجلّى في شخوص الأنبياء والأوصياء، لتقف المشيئة الإلهية عند آخرهم "صلوات الله عليهم" معلِنةً الغيبة له باقتضاء الحكمة والمصلحة، والعلة أنّها من أسرار الله تعالى التي لم يطلع عليها أحد من الخلق، كما جاء في كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية :  {كان الاختفاء لحكمةٍ استأثر بها الله تعالى في علم الغيب عنده} وحتى ذلك اليوم الموعود جعل الله تعالى سنّة النيابة عن المعصوم الغائب، إذ خصّها برجال دون المعصوم ليمهّدوا

لدولة العدل التي يُظهرُ الله بها دينهُ على كل الأديان، رجال علماء فقهاء عرفاء مخلصون ثابتون، ولعلّ أنصع ضياءًا ماورد في الموروث الروائي من إشارة إلى إنموذج برز في العصر الحديث ليُدلَّنا عليه ويعرّفنا به، وهذا النص جاء في الأثر شاهدا:

-عن علي بن عيسى، عن أيوب بن يحيى الجندل، عن أبي الحسن الأول"عليه السلام" قال: {رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد، لا تُزلهم الرياح العواصف، ولا يملّون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين}

بحار  الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٧ - الصفحة ٢١٦

فلعلّ المصداق في عصرنا إنما هو "روح الله الخميني" الذي تجلّى فيه شيء من نور سيد المرسلين"صلى الله عليه وآله" وجرعة من فضل عليّ أمير المؤمنين" عليه السلام" في العلم والفقه والحكمة، وجرعاتٍ من صبر وحلم وسعة أفقِ الحسن المجتبى "علي السلام"، وتأثير ماانطوى عليه وجدانهُ من تضحية سيد الشهداء الحسين"عليه السلام" وبصيرته وأهدافهُ وكثير من شجاعته!! فأقدَمَ متسلّحًا بكل أدوات الشرف وأسلحة النزاهة والاستقامة بعيدًا عن جاذبات الأرض وزخارف الدنيا! فكُتِب لمشروعِه الحضاريّ الإلهيّ الفوز والنجاح بمقوّماتِه ودعائمِه التي قامت على أسس قيم الإسلام وتعاليمه وشريعته لهدفِ إنقاذ المستضعفين مما كانوا عليه من تخلّف وظلم وقهرٍ وقمعٍ للحريات ومصادرة الحقوق والمعنويات، ويوم رحلَ"رضوان الله عليه"،عمِلَ بالسنّة الشريفة والنهج العلويّ المطهّر، فاختار خليفةً من بعده يتولى دفّة القيادة، إذ تمثّلت بشخص سماحة السيد الوليّ الفقيه" أدام الله ظله" وجميع المراجع الممهّدين الساعين لمواصلة المشوار، فكان نعمَ الخلَف كما تقتضي المرحلة اليوم لجيلٍ واعدٍ ومجتمعٍ ممهّد بكل محاوره وهو امتداد حقيقيّ للنهج المحمدي الأصيل! سلامٌ لروح الله في ذكرى رحيله، نعم! رحلَ جسدًا والموت حق، وبقي روحًا وفكرًا ونهجًا! فسلام لروحهِ التي مازالت تُلهِم الأحرار.

 

١٤-ذي القعدة١٤٤٤هج

٣-حزيران ٢٠٢٣م

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لسنا  قبيلة " ووراني".. !
قراءة للداخل الإيراني في ضوء برقيات التعزية بوفاة الإمام الخميني(ره)
التاريخ المترنح.. بين الجواري أمهات الخلفاء والحور أمهات المؤمنين
رجلٌ من قُم..
في ذكرى الرحيل.."محورية الدين في الحياة" وفق رؤية الامام (قدس)
تقديس الاشخاص، تقييم لنتاجهم الاعجازي. !
الخميني للاقتداء لا للذكريات
بمناسبة ذكرى الانطلاقة التاسعة: الفعل القتالي في تجربة الحشد
طريقة التنمية العراقية..مو كل مدعبل جوز..!
ابعاد نهضة الامام الخميني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك