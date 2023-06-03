طريقة التنمية العراقية..مو كل مدعبل جوز..!

ضياء ابو معارج الدراجي ||

للاسف لا زالوا لا يعرفون الفرق بين طريق الحرير وبين الاتفاقية الصينية وبين الطريق والحزام وبين طريقة التنمية العراقية كله عدهم واحد.

(عدهم كل مدعبل جوز)

· طريق الحرير

هو الطريق القديم لنقل التجارة بين الصين والعالم قبل الثورة الصناعية.

· الطريق والحزام

هي مبادر صينية جديدة لنقل البضائع حول العالم والعراق دخل فيها كمستهلك للبضائع الصينية ولم يكون ضمن الخطة الصينية كممر لنقل البضاعة نحو الغرب.

· الاتفاقية الصينية

هو ما اتفق علية عادل عبدالمهدي مع الجانب الصيني لبناء البنى التحتية للعراق مقابل ١٠٠ الف برميل نفط يوميا لمدة ٢٥ عام وقد خربت شواذ تشرين هذا الاتفاق.

· طريق التنمية العراقية

هو طريق عراقي سككي و ممر عجلات لنقل البضائع من ميناء الفاو الى زاخو العراق ثم الى تركيا واوربا وهو شريان ميناء الفاو الحيوي الذي جعل من الفاو محط انظار الدول الشرقية المصدرة للبضائع واولهم الصين وباكستان والهند وكوريا وماليزيا بالاضافة الى دول الخليج و دول الاتحاد الاوربي وبدون هذا الشريان يفقد ميناء الفاو اهميته العالمية ويصبح ميناء عادي لاستقبال البضائع التي يستهلكها العراق فقط ليضمحل ويموت

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