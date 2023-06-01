حساب وكتاب !!!

باقر الجبوري ||

اقول ... ماذا سيضرني لو أحببت كل العلماء ( الحقيقيون ) وارتضيت مودتهم واقتديت بهم وقبلت بهم ووجدت لهفواتهم ولزلاتهم وخوفهم الاف الاعذار والمحامل ( وهذا إن كانت لهم هفوات أو زلات أو خوف كما يدعي البعض )!!

ثم كشفت تزيف المظللين والمزيفين والحاقدين عليهم !!!

فياتُرى أيضُرني ذلك !!

في الدنيا او في الأخرة !!

الجواب لكم !!

ثم ماذا سينفعني أن أعلنت كراهيتي وعدائي لهم وتتبعت اخطائهم وزلاتهم وعثراتهم ونسبت كل موبقة أليهم ثم كثرت سواد الاعداء من حولهم وأشمتُ بهم كل عدوا وحاقد وسكتُ عن الدفاع عنهم لمجرد انهم يختلفون في المباني الفقهية أو الرؤى السياسية أو الفقهية العامة مع مرجع التقليد الذي انا أقلده !

أترى سينفعني ذلك امام الله !!!

مسألة فيها نظر !!!!ؤ..

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