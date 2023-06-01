المرأة والاعلانات

خالد غانم الطائي ||

لقد كرّم الله سبحانه الانسان وجعله خليفة له في ارضه، قال تعالى : (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)- سورة الاسراء-).

فإنسانية الانسان قيمة عليا والمرأة تمثل الجانب الثاني لها الى جانب الرجل فقد كرّم الله العلي العظيم المرأة من خلال الزامها بارتداء الحجاب الشرعي فهي كالجوهرة لابد من الحفاظ عليها من اعين الطامعين والسراق الذين ينظرون اليها نظرة شهوانية حيوانية جائعة.

والاسلام العظيم يخص المرأة بكرامة ومنزلة لا يضاهيه في ذلك أي دين آخر فهي الام والاخت والزوجة والبنت والعمة و..... ومن صور امتهان المرأة هو جعلها اداةً رخيصة باستعمالها في الاعلانات المرئية والمسموعة على السلع والخدمات والتركيز على معالم انوثتها من اجل جذب النظر من خلال تبرجها وميوعتها للترويج عن الشيء المعلن عنه.

وللانسان الحق في التكسب والاعلان عن ما يعرضه ويُقدمه مشروطاً بعدم مقاطعته للشريعة الاسلامية المُقدسة التي تقنن افعال العبد حتى يفوز برضا خالقه- تبارك اسمه-.

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