المقالات

إنتصار الثورة الإيرانية إنتصار للإسلام.. ورمزها روح الله...


 

هشام عبد القادر ||

 

الواقع المشهود اليوم تشاهده انظار العالم الإسلامي كافة إن الثورة الإيرانية التي قامت في عام 1979م حققت تقدم واضح ..من خلال الأتي..

برزت دول محور المقاومة لمواجهة الإمبريالية والصهيونية العالمية..

دعمت مشروع المقاومة الجهادية في فلسطين..

قامت دولة إسلامية في إيران ومقامها مقام دولة إسلامية عظمى لا تخضع للدول الاستكبارية العالمية ايضا وقوة ردع لقوى الشر العالمي  وايضا دولة لا يستهان بها يفتخر بها كل الأحرار والشرفاء بالعالم..

ايضا خطت بيدها مشروع الحرية للمقدسات وللشعوب المظلومة..

وبهذا الصدد نتذكر ذكرى رحيل روح الله الخميني الإمام والعبد الصالح الذي لم يجعل ثورته ورث لابناءه بل اسس نظام ولاية الفقية للقائد السياسي المحنك وايضا لمن له بصيره جهادية لا تخضع لطغاة العالم...وترك لنا روح الله الخميني ذكرى ابدية سرمدية دليل للوحدة الإسلامية على خط ونهج إسلامي رفع علم واضح و منهج واضح.. دليل إلى الحق.. الذي رفضه الكثير وتقبلته الأعاجم الذين هم عرب اصلين بإنتمائهم للنبي العربي الأصيل سيد الوجود محمد صلواة الله عليه وآله...

وتعتبر ثورة روح الله الخميني هي ثورة إسلامية وصحوة إسلامية هي الأولى على مر التاريخ من بعد ثورة المختار الثقفي..  يقوم بها إنسان بسيط ورجل بعمر الثمانيات  قامت باسم آهل البيت عليهم السلام...المعترفة بإمامة المهدي المنتظر عليه السلام واسس دولة تتعايش مع العالم الإسلامي وتدعوا للوحدة ..وكل ما لديها من ثورة عاشوراء ثورة كربلاء المقدسة ثورة ابي عبد الله الحسين عليه السلام التي تعتبر اعظم ثورة منذ خلق الله الوجود إلى يوم القيامة.. وتعتبر الملهمة لكل ثورات العالم التي يقوم بها كل بني آدم عليه السلام..

وتعتبر ثورة روح الله الخميني حاضره بالواقع من بقية ثوراة التاريخ المعاصر ومميزة  بإنها تدعوا للوحدة الإسلامية وتتعايش مع جميع الدول الإسلامية.. وتمد لها يد السلام...

واعظم وصف لثورة روح الله الخميني قدس الله سره بما قال عليها آية الله  محمد باقر الصدر إنها حققت حلم الأنبياء عليهم السلام.. نعم وفعلا إنها ممهدة ومبشرة بظهور الغائب المنتظر التي ينتظر ظهوره عالم الإنسانية كافة كلا بطريقته البعض ينتظر النصر والبعض ينتظر السعادة والبعض ينتظر تحقيق دولة عادلة فكل إنسان له حلم يريد يحققه ليصل للكمال في تحقيق الحرية والعدل ولا يكون ذالك إلا على يد صاحب العصر والزمان عليه السلام...

والهمت ايضا احرار العالم بالقيام بصحوة حاضرة وقفت ضد المشروع الامريكي الصهيوني..

وبهذه الايام نمر بذكرى رحيل روح الله الإمام الخميني قدس الله سره..

نقول إنه لم يرحل ما دام وثورته مستمره ودولة ولاية الفقيه مستمرة ..ودول محور المقاومة مستمرة ..وايضا لم يرحل ما دام وحياته كلها وخاتمتها كانت ثورة مرتبطة بثورة كربلاء المقدسة حيث يقول روح الله الخميني كل ما لدينا من عاشوراء...ما دام كل ما لديه من عاشوراء فكل حياته وحركته وثورته سوف تستمر باستمرارية وعظمة كربلاء المقدسة ثورة عاشوراء الازلية والابدية التي صداها بالوجود بالعالمين والتي هدفها الإصلاح في الأمة فلا إصلاح بالوجود إلا إذا كان الإرتباط بثورة ابي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام..

وفي يوم 3/6/1989 ذكرى رحيل روح الله الخميني قدس الله سره نعزي الأمة الإسلامية بهذه الذكري ال 34 لذكرى رحيل روح الله الخميني..

ونمد يد السلام لكل العالم الإسلامي بمختلف طوائفه.. على اعتقاد منا إننا امة إسلامية واحدة يربطنا رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وايضا ستكون لنا جميعا يوم وموقف واحد نشهد يوم تشرق الأرض بنور العدل والحرية..

وندعوا الأمة العربية والإسلامية لدراسة هذه الثورة التي احييت عالم ونقلته إلى عالم السيادة والإرتباط ايضا بكربلاء المقدسة الثورة الحسينية الخالدة..

وايضا نعتز بالثورة اليمانية ثورة المسيرة القرأنية إنها ايضا ثورة معاصرة تنظر للمدى البعيد ..تنظر للعالم بخط ومسيرة قرءا نية..

والحق حليف المؤمنين

والحمد لله رب العالمين

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمننا القومي وتعزيز السلام في المنطقة
المرأة والاعلانات
للتذكير..رسالة الى من يهمه الأمر..
لتوازن هو الحل إيران والسعودية ومصر
رسالة إلى شعب الأردن الشقيـ...
إسرائيل تتلقى ضربة قوية من إيران
حركة الشيعة المهدوية بين الواقع والطموح
اعدام الشباب البحريني بين التعاطف والتشفي !!
إنتصار الثورة الإيرانية إنتصار للإسلام.. ورمزها روح الله...
الإمام الرضا"عليه السلام"رسالة تتجسّد..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك