المقالات

العجز الامريكي... سياسيا وعسكريا وماليا


سامي جواد كاظم

عندما تطالعنا وسائل الاعلام بارتفاع العجز في الموازنة الامريكية مع اصرارها على دعم الحروب والمنظمات الارهابية ومساعدة عملائها من الحكام المرتزقة نقف متسائلين عن طبيعة السياسة الامريكية المالية في ظل استهتارها الدولي بالقيم الانسانية وشن الحروب وابادة الشعوب الا توجد جهة معينة في البيت الابيض لتعالج هذا العجز المستمر مع كل سنة

يبرر بايدن ان العجز استفحل في زمن ترامب ومهما يكن الامر فما هو دورك في معالجته وانت تضخ بالاموال والسلاح لاوكرانيا وللسعودية لضرب اليمن وللمنظمات الارهابية في سوريا ومن جانب اخر تعلن العقوبات وتبتز الاموال من البنوك تحت مسمى مصادرة الاموال .

هذه الظاهرة التي ان تدل على شيء فانما تدل على اتفاق كل العاملين في البيت الابيض على هذه السياسة بل قد تكون مقصودة من اللوبي الصهيوني المتنفذ في الادارة الامريكية لابقاء الحكومة تحت رحمتها اذا ما فكرت في يوم ما الوقوف امام مخططات الصهاينة والتي تشير التقارير ان اغتيال كندي الرئيس الامريكي هو بسبب اقدامه على اصدار قوانين تحد من الاستيطان وتمنح الحقوق للفلسطينيين .

هذه الارقام التي تجاوزت التريليونات من الدولارات يقابلها الشذوذ والضبابية امام بعض سياسات الدول الاخرى المالية التي تعتمد قوتها المالية من ضخامة خزينها من الدولارات التي يكسب قوته من قوة امريكا عسكريا واقتصاديا هذا سابقا ، اما الان فالامور متغيرة وبالرغم من ذلك يعتبر الدولار هو المقياس للتجارة العالمية وخصوصا تصدير النفط علما ان الدولار هي ورقة تطبعها امريكا بلا رصيد ، وهنا التساؤل عن ضخامة عجزها وهي من تطبع عملتها ، ويقابلها تذمر بعض الدول من سياسة امريكا ولكنها في الوقت ذاته لا يمكنها التخلي عن الدولار بالرغم من انها ترمي بتصريحات هي تلميحات بانها ستعتمد العملة كذا ولا زالت الى الان تراوح في مكانها ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه ما صرحت به .

وتعلم علم اليقين كل هذه الدول ان امريكا لاشيء اذا ما تخلوا عن اعتماد عملتها او حتى قطع العلاقات معها لانها دولة غير مؤتمنة وغدارة وبسهولة تتخلى عنهم اي عن من يعتقد انه بحمايتهم اذا جاءها من يدفع اكثر .

لم اذكر الارقام لانها مذكورة في اغلب وسائل الاعلام وقد تكون كاذبة او قليلة او مبالغ فيها والله العالم ولكن بالنتيجة انها تعاني من العجز بالرغم من قوة اقتصادها صناعيا وتجاريا وزراعيا وحتى ما يخص تصدير النفط فالمصروفات لديها ليس على خدمات شعبها بل لتمويل الحروب والارهاب والمليشيا الدولية ( حلف الناتو) اضافة الى تمويل الامم المتحدة حتى تكون طوع رغباتها في اصدار قراراتها ، هذه الدولة التي حاولت جاهدة ضرب الاتحاد الاوربي لاسيما بعدما اعتمد اليورو كعملة موحدة لهم الا انه فشل فلجا الى الحروب وضحك على زيلينسكي في استفزاز روسيا وبالتالي شنت حربها ضد اوكرانيا ، ولو تاملت جيدا فان المتضرر هو الاتحاد الاوربي بالرغم من ان العجز يتفاقم في الموازنة الامريكية ولا زالت تضخ الاموال والاسلحة لاوكرانيا لانها ترى اضرار العجز يقابلها عجز الاقتصاد الاوربي وهذا اهم بالنسبة لهم .

قد يصرح الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص ويلمح الى سوء الادارة الامريكية الا انه لم يتخذ اية خطوة ضد الادارة الامريكية بسبب موقفها من حرب اوكرانيا .

تبقى الدول التي تتعامل مع امريكا هل ستضع لنفسها سياسة مالية فيما يخص تعاملها مع الدولار الامريكي لضمان مستقبلها المالي .

يتذكر الجميع عندما ضحكت امريكا على الامم بان للدولار رصيد من ذهب وعندما طالب ديغول التعويض بالذهب عن ما لديه من الدولار الامريكي افتضحت الادارة الامريكية وهي استنفذت كل ما لديها بسبب الحرب الفيتنامية واصبح الدولار لا يساوي ورقة تنظيف في التواليت ، ولكن العملاء من العرب عندما ضحك عليهم كيسنجر اعاد الروح للدولار باعتماده في اوبك .

مهما تكن نوايا امريكا في خبثها العالمي فانها ستلحق بالكيان الصهيوني من حيث زوال سطوتها في العالم ويكون الثمن دماء ورغيف

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العجز الامريكي... سياسيا وعسكريا وماليا
الاردن وكر الخيانة والسراق
في ذكرى ولادة الإمام الرضا (عليه السلام)
إلا هذه المحطة..!
لماذا أوراق العراق مكشوفة للقاصي والداني
مشعلُ الأمل
أما إلى روح الله أو المجهول!
متى تدفع أميركا وأوروپا ثمن جرائمهم؟!
البصيرة سلاح كشف الفتن
ويسألونك عن طريق التنمية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك