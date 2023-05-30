المقالات

في ذكرى ولادة الإمام الرضا (عليه السلام)


متابعة ـ صابرين البغدادي ||

 

🔹اسمه:

علي

🔹القابه:

الرضا، الصابر، الفاضل، الرضي، الوفي، قرة أعين المؤمنين، غيظ الملحدين.

🔹يوم ولادته:

المشهور هو يوم ١١ من شهر ذي القعدة ١٤٨

🔹محل ولاته:

المدينة المنورة

🔹شهادته:

المشهور هو يوم ١٧ من شهر صفر سنة ٢٠٣ه‍ أو آخر يوم من شهر صفر ٢٠٣ ه‍.

🔹محل شهادته:

طوس

🔹ابوه:

الامام موسى بن جعفر

🔹امه:

تكتم

🔹اولاده:

المشهور له ولد واحد وهو الإمام الجواد عليه السلام.

🔹لماذا سمي بالرضا؟

قيل للامام الجواد عليه السلام: أن قوما من مخالفيكم يزعمون أن اباك إنما سماه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده، فقال عليه السلام: (كذبوا والله وفجروا، بل إنه تعالى سماه الرضا لانه كان رضى الله عز وجل في سمائه، ورضى لرسوله والائمة بعده عليهم السلام في أرضه). قال: فقلت له: الم يكن كل واحد من آبائك الماضين (عليهم السلام) رضى لله عز وجل ولرسوله والائمة بعده؟

فقال: بلى، فقلت: فلم سمي ابوك (عليه السلام) من بينهم الرضا؟ فقال: لانه رضي به المخالفون من اعدائه كما رضي به الموافقون من اوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من ابائه عليهم السلام، فلذلك سمي من بينهم الرضا.

🔹ثواب زيارته:

١. عن الامام الرضا (عليه السلام) :(ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له).

٢. عن الإمام الرضا(عليه السلام): (أَلَا فَمَنْ زَارَنِي فِي غُرْبَتِي کتب اللَّهِ عزوجل لَهُ أَجْرَ مِائَةِ أَلْفِ شَهِيدٍ ، وَ مِائَةِ أَلْفِ صِدِّيقٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ مُجَاهِدٍ وَ حُشِرَ فِي زُمْرَتِنَا ، وَ جُعِلَ فِي الدَّرَجَاتِ الْعَلِيِّ مِنَ الْجَنَّةِ رَفِيقَنَا)

٣. قَالَ رسول اللَّهِ صُلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: (سَتُدْفَنُ بَضْعَةُ مِنِّي بِأَرْضِ خُرَاسَانَ لَا يَزُورُهَا مُؤْمِنُ الَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ حَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَيَّ النَّارِ)

٤. عن الإمام الرضا (عليه السلام): (مَنْ شَدَّ رَحْلَهُ الي زِيَارَتِي أَسْتَجِيبَ دُعَاؤُهُ وَ غُفِرَتْ لَهُ ذنوبه، فَمَنْ زَارَنِي فِي تلک الْبُقْعَةِ کان کمن زَارَ رَسُولَ اللَّهِ صُلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ کتب اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ، وَ کنت أَنَا وَ آبَائِي شُفَعَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هَذِهِ الْبُقْعَةُ رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مُخْتَلَفُ الملائکة، لَا يَزَالُ فَوْجُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ فَوْجُ يَصْعَدُ، الي أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ)

٥. عن الإمام الرضا(عليه السلام): (مَنْ زَارَنِي عَلَيَّ بُعْدِ دَارِي وَ مَزَارِي أَتَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ حتي أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا : اذا تَطَايَرَتِ الکتب يَمِيناً وَ شِمَالًا ، وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ ، وَ عِنْدَ الميزانية)

🔹نقش خاتمه:

١. ولي الله

٢. العزة لله

🔹أخلاقه:

١. أنه لم يقطع على اي احد كلامه، وانما يتركه حتى يستوفي حديثه.

٢. من معالي أخلاقه أنه لم يمد رجليه بين جليسه، وانما يجلس متأدبا.

٣. انه لم يتكئ قبل جليسه، وانما يتكئ بعده، مراعاة له.

٤. انه كان كثير العبادة وكان ينفق لياليه بالصلاة وتلاوة كتاب الله.

🔸المصدر:

١. منتهى الآمال

٢. حياة الإمام الرضا عليه السلام للشيخ باقر شريف القرشي

،

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في ذكرى ولادة الإمام الرضا (عليه السلام)
إلا هذه المحطة..!
لماذا أوراق العراق مكشوفة للقاصي والداني
مشعلُ الأمل
أما إلى روح الله أو المجهول!
متى تدفع أميركا وأوروپا ثمن جرائمهم؟!
البصيرة سلاح كشف الفتن
ويسألونك عن طريق التنمية..!
امريكا  النازية والحرب الثالثة (مقارنة)
غريب هذا ؟؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك