امريكا  النازية والحرب الثالثة (مقارنة)

عباس الزيدي ||

على خطى هتلر امريكا تكرر خطوات المانيا لحرب عالمية بعد ان توفر الاسباب والذرائع وتحاول توريط البعض فيها على ان تتدخل بصورة مباشرة في وقت تراه مناسبا كما فعلت سابقا وقد مهدت لذلك من خلال التالي ....

اولا _ عودة الفاشية بعد ازمة الراسمالية

1_ان النمو الاقتصادي فاقم الفروقات الطبقية على مستوى الفرد والمجتمعات والانظمة ويبقى هاجس الهيمنة هو الدافع الاكبر

مايحصل الان قريب الى خطة هتلر الذي حاول فيها فرض هيمنته (راسمالية الاحتكارات ) على اوربا وروسيا والدخول في تسويات مع خصومه انذاك بحيث يمنح الصين لليابان وبقية دول آسيا وافريقيا لبريطانيا و الأمريكيتين الى الولايات المتحدة والتي على ضوئها انقسمت فيما بعد القوى المتحاربة الى معسكرين هما الحلفاء والمحور

2_ حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي استمرت امريكا بقيادة حملات مناهضة للشيوعية خصوصا في اوربا الشرقية باطار عودة الفاشية التي مهدت لها بطريقة ذكية بواسطة اعلامها الذي استخدم مصطلح القومية بدلا عن الفاشية

بحيث احيت ودعمت واشنطن النازية منذ اكثر من عقدين من الزمن وتجلى ذلك في الانقلاب في اوكرانيا وفي يوغوسلافيا ومجازر كرواتيا وكذلك تاسيسها لداعش ودعمها للتنظيمات الارهابية ودعم اي نظام ديكتاتوري فاشي يكون في خدمة الغرب و مصالحها

3_ استخدمت حلف شمال الأطلسي كغطاء حاولت من خلاله خنق روسيا والزحف على حدودها وترتيب اوراقها في البلطيق وتوسيع رقعة انتشار الناتو بضم اعضاء جدد كما هو حاصل لفلندا والسويد وتحجبم انطلاقة الصين الاقتصادية كما فعل هتلر في بولونيا وايضا عندما رمى بطرفه نحو الموارد الطبيعية والبترول ليغطي متطلبات مشروعه انذاك

ثانيا _ مارست لعبة تغيير القواعد والانظمة وتنفيذ عدد من المؤامرات وتصدير ودعم الارهاب واثارة الازمات لكسب حلفاء جدد كما فعل هتلر لاحداث انقلابات في ايران والعراق وسوريا لولا سيطرة كل من فرنسا وبريطانيا انذاك

ثالثا _ السيطرة على خزان النفط الكبير في الشرق الاوسط ومشروع امريكا لايخفى على احد تحت عنوان الشرق الاوسط الجديد

رابعا _ حاولت ابتلاع اوكرانيا والزحف على روسيا من جزيرة القرم قي خطوة استباقية كما فعلت المانيا انذاك عندما انطلقت شرارة الحرب العالمية الثانية من دانتزيغ البولونيةلغرض النفوذ لبحر البلطيق

خامسا _ السيطرة على الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية التي تمثلت بالتالي

1_ حاول هتلر غلق جنوب الاطلسي عن طريق اليابان نزولا الى استراليا وهي ذات الخطوة الامريكية اليوم التي تسعى فيها الى محاصرة الصين وروسيا من اليابان والجزر والدول المنتشرة في الأطلسي نحو استراليا من خلال تحالف الاوكس

2_ السيطرة على البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والخط الرابط بين الشرق والغرب ولعل من اهم اهدافها الحالية هو غلق البحر الابيض بالكامل وقد لوحظ ذلك من خلال ضعطها على تركيا لغلق البحر الاسود امام روسيا واحتلال امريكا لبعض الاراضي في سوريا وليبيا وايضا الامر ينطبق على سعيها للتواجد في ميناء بورت السودان بالاضافة الى تواجد الكثير من قواعدها في المنطقة

3_ محاولتها للسيطرة التامة على مياه الخليج والمحيط الهندي والبحر الاحمر من خلال قواعدها او تقسيم اليمن والسيطرة على مضيق باب المندب

سادسا _ مثلما يدات خطة هتلر بالهجوم على دول البلطيق ومن ثم الانتقال لاجتياح اوربا والذهاب بعيدا نحو افريقيا والانقضاض على روسيا ستالين عبر مراحل تخطط الولايات المتحدة لاستنزاف روسيا بوتين والاصطدام مع الصين في مرحلة لاحقة بعد هيكنتها على دول امريكا اللاتينية

سابعا _ من خلال السياسة الاستفزازية تحاول واشنطن دفع موسكو لفعل عمل خارج عن المألوف وغير وعقلاني مثل استخدام سلاح نووي ليتسنى لها ايجاد مبرر وذريعة لتوجيه ضربة قاضية وقاصمة وهذا مالاتقوم به موسكو لعلمها المسبق بالاسلوب الخبيث والاهداف الامريكية التي من خلالها ذهبت واشنطن برفع السقف التسليحي لاوكرانيا

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