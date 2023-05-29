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أنا أعيش الصدمة، إجازة حزب ترعبنا وبيدنا الكاك ؟


عباس الاعرجي ||

 

طلب مني أن أكتب مقالاً ، أشجب وأندد وأعترض ، على ما أقدمت عليه الاردن مؤخراً بسماحها لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي .

في البداية رفضت الطلب ، لاني أجد شيئاً ما ، وراء قوة هذه الوقاحة ، ولكن لا أعرف سببها ، فالبلد الذي يملك مساحة أكبر ، ونفوس أكثر ، وثروات أوفر .

تخيفه مملكة تعيش على فتات موائده وبيدها الكاك ، فما بالي وأنا الانسان الاوحدي ، إنه لأمر عجاب حقاً .

ومما لا ريب فيه ، أن المراقب المنصف ،  يعطيني الاحقية والمعذورية في توجسي هذا .

لاسيما وأنني على دراية تامة ، بأن ملكهم ليس مجنوناً أو مصاباً بالزهايمر ، ويعلم بهذه التفاصيل أكثر مني ومن الآخرين .

إذن لابد من أن هناك سراً وراء الكواليس ، تجعل رواد المقاومة تخشى المنازلة يوم إصطكاك الاسنة  .

لقد أعيتني السبل وطرق التحقيقات الجنائية واقعاً ، لمعرفة أسرار خشية الاسود من إفتراس هذه الكلاب السائبة ، وعليه فإن جهلي بهذا السر هو الذي جعلني أعيش الصدمة الى الآن .

ومن الجدير بالذكر ، فإن ذكري لغلق الكاك لعله يعتبر من أوهن الاجراءات التي ينبغي أن تتخذ ، وإلا هناك الكثير الكثير من الخطوات الرادعة التي تجعله يتراجع عن قراره ، ويأتي صاغراً معتذراً عن سوء الادب ونكران النعمة .

 

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