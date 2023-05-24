فلسفة الحكم والأدارة عند علي "ع"

المهندس الاستشاري رحيم المالكي ||

فأعطهم من صفحك وعفوك مثل الذي ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك تلك انسانية الحكم عند علي ووصيته لمالك الأشتر

٠٠٠ ترى كم من نسبة طبقها أتباع علي حين وصل الحكم إليهم ٠٠٠٠

فتارة بأسم الأصلاح وتارة أخرى بأسم التغيير والأدهى من ذلك سياسة معاوية بأستغفال الناس وغسل دماغ من اتبع نهجه حين سماعهم نبأ استشهاد سيد الأتقياء في محراب صلاته وفي رمضان( هل كان علي يصلي حين قتله)

٠٠٠أشهد ما بالله تغيير الفاسدين ضرورة ما بعدها ضرورة(الفاسدين أعني وهم كثر) لكن أن يكال بمكياليين فتلك قسمة ضيزى لأن دولة الرئيس عمل محافظا ونائبا و وزير لسبع وزارات خلت لكني أدعي جازما أنه يعرف الأنواع من الفاسدين والأقل فسادا والنزيهيين وبعضهم أبعدوا لضعف ضهورهم السياسية للأسف الشديد

٠٠٠هنالك اسماء لها صيتها في الفساد وحاولت النزاهة مرات ومرات النيل منهم لكن يضهر حبايب الفساد محميين في كل زمان ومكان وهذا يعطي للأصلاح صبغة عدم دراية حقيقية للمعالجة

٠٠٠اعطي لقلمي الحر بالخوض في ملف الفاسدين في البيت الشيعي لأن صدعونا بأنهم ع نهج الأمام علي عليه السلام زورا وبهتانا بمبدا الصلاة خلف علي اثوب لكن الوليمة مع معاوية ادسم٠٠٠٠لعنة الله على الفاسديين ويضهر ان وصية الأمام علي لمالك الأشتر لم تصل لطبلة إذن من اتبعوه حين استلام الحكم ورأوا نزوات ودنيا هارون وللحديث بقية

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