شباب شيعة العراق ومشروعهم القيادي العالمي

علي الخالدي ||

قال الإمام الصادق (عليه السلام) في الدعاء بعد صلاة يوم الغدير: يا صادق الوعد، يا من لا يخلف الميعاد، يا من هو كل يوم في شأن، إن أنعمت علينا بموالاة أوليائك المسؤل عنها عبادك، فإنك قلت وقولك الحق (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) وقلت (وقفوهم إنهم مسؤولون).

القيادة في ثقافة المجتمع الشيعي تكون معدومة، وخاصة في المجتمع العراقي، حيث تم تغييب وتكبيل هذه الفكرة نهائياً في ادبيات هذه الحواضر، لأسباب سياسية بعد ان سيطرت حكومات الجبابرة عليه، وحتى لا تفكر هذه التجمعات البشرية بالثورة والانقلاب، تم حفر رؤوس أهلها بمعاول الإحباط والتنكيل والتحقير، على أن المجتمع الشيعي غير صالح للقيادة والحكم، واول من بدأ بالترويج لهذا يزيد ابن معاوية مع الامام الحسن عليه السلام، حيث قال (ما للحسن والسياسة) أي أنه امام للعبادة فقط، كما يروج اليوم في اوساطنا، بقول العمامة ليس للسياسة والحكم والقيادة، واستمر مشروع يزيد عليه لعائن الله ليومنا حيث ظهرت شعارات (السياسة نجاسة) (الشيعة مو مال حكم بس للطم) حتى غرست هذه الموجهات في عقول الناس واستسلمت لها، واصبحت أسيرة دائرته, وأخذ يجلد الوجود الشيعي ذاته بسوط العبودية للظالم.

خلاف ما تقدم نجد ان الطرف المخالف، يزرع فكرة القيادة والترأس ويرسخها في اذهان الصغار وهم ما زالوا في مراحل الابتدائية! ولم يصلوا سن الادراك, ويعلمونهم كيف يستخدمون باقي المجتمعات، مع انهم اقلية ولا يصلون حتى خمس سكان البلاد، ويفعل كل ما في وسعه لإبعاد الآخرين عن الحكم، وإن احتاج إباحة حرمة الدماء والأعراض والأموال ليحكم قبضته على سدة الحكم، بمساعدة رجال الدين الذين يجيزون ذلك بتقديس الرئيس وطاعة حكمه العمياء، والذي تخالفهم فيه كل شرائع السماء.

نزيد على ما ورد آنفاً، أن من أسباب تهميش القيادة في الحواضر الاسلامية، هو تغييب الوعي المهدوي والسياسي في القضية المهدوية, التي من اهدافها قيادة وإدارة المجتمع، والتي غفلتها الأمة الإسلامية طيلة اربعة عشر قرناً، وهذا ما اشرنا إليه في معرض الحديث، فالوعي السياسي المهدوي يعني معرفة حق الإمام الغائب المنتظر عليه السلام، والعمل على إظهار حقه في الأرض وهو { مسؤولية العباد} الصالحين المؤمنين، وهو ما سيسألون عنه في يوم القيامة (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) (وقفوهم إنهم مسؤولون) وهذه المسؤولية هي مسؤولية إسقاط الانظمة الجائرة ومحاربة حكومات الظلم في العالم.

يعد الجيل الشبابي العراقي الشيعي اليوم هم الأكثر وعياً، على ما تقدمه من أجيال، بعد أن ادرك ان عصرهم هو عصر القيام الموعود، وأن الظهور الشريف والقضية المهدوية تقع على عاتقه وهي مسؤوليته وواجبه، دون غيره من المجتمعات، ففيه دولة الإمام وعاصمته، لذلك يلحظ الشعب العراقي حراكاً ونهوضاً مهدوياً غير مسبوق، وأصبحت المهرجانات المهدوية ترافق باقي مناسبات أهل البيت عليهم السلام، ولا تنفك عن ذكرهم, وهذا نتاج الشعور بالقيادة في المجتمع المهدوي.

إن القضية المهدوية تعني كُن قائداً في مدرستك او محل عملك او في مدينتك، بنشر الثقافة المهدوية، ليكون لك سهماً في بناء دولة العدل الإلهي (والسابقون السابقون* أولئك هم المقربون) الآية 10,11 سورة الواقعة.