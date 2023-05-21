المقالات

حرائق ،، حرائق متكررة


مانع الزاملي ||

 

للمرة الثالثة اكتب عن ظاهرة الحرائق ، الحرائق العفوية ، الحرائق بتماس كهربائي ،حرائق نتيجة صواعق وامطار ، حرائق بسبب انفجار قنينة غاز ، وتنطلق هذه الحرائق ، مرة في اربيل ، واخرى في كركوك ، وبعدها في النجف ، وقبلها في كربلاء وبغداد  ، ومرة في مول في الديوانية ، وحرائق مزارع الشامية ، وحريق في البصرة ، وحريق في مزارع الزبيدية وحرائق في المشخاب  !!وتتواصل الحرائق ، وكل ذلك حدث بعد استلام السيد السوداني دفة الحكم ، او ما اصطلح عليه من البعض ، بعد تشكيل حكومة الاطار ، والبعض يرى ان حقبة الحكم في عصر السوداني ، اكثر ثمرا من سابقاتها ، وتفاعل معها الشعب بالامل والرجاء والدعاء! وكتبت قبل اشهر مقال ( الحرائق رسائل غبيه ) وبعدها بفترة كتبت ( مقال حرائق متكررة والفاعل مجهول ) والان اكرر ان غباء مثيري الحرائق ، غباءا مستفحلا لايخفى على احد! ولسنا بليدي الاحساس حتى نتقبل مقولة ان الحرائق حدثت قضاءا وقدر ودون تخطيط من مهزوم ! ومن هنا ادعو المتخصصين في علم الجرائم والمتخصصين في تحديد نوع وماهية المبارز الجرمية ان يتواجدوا في كل حادث حريق ، لكي يحددوا حقيقة مايحصل ! لان العلم القانوني والجنائي يقول ( في كل جريمة نافذة مهملة غابت عن تخطيط الفاعل ،يستطيع الخبير ان يكتشف من خلالها نوع الفعل ودوافعه ) فهل يريد الاعلام منا ان نصدق ان مئات الحرائق حصلت دون تخطيط ودون فاعل؟  وفاعل قاصد ارباك العمل الحكومي لكي لايؤسس لتقدم البلد وسيادة القانون ! دعونا نغادر حسن الظن ونتعلم من الشاعر بقوله ( وما انا بالمصدق فيك قولا،، ولكني شقيت بحسن ظني ) فالحزم في هذه المرحلة ان نتهم حسن الظن حتى يتبين لنا الحق.

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حرائق ،، حرائق متكررة
هل ستدفعين ثمن الفطيرة ياسعادة السفيرة !؟
تاجر الكتب ..!
القدرة..قصة واقعية ..
من اروع ما قاله الاسد..!
القمة العربية برزخية أم نفاقية?!
خطر الانحراف الفكري على الامن المجتمعي
العــــــــاصفة الهوجـــــاء والــــغزو الثقــــافي
رحلة الروح أبدية...
واخيرا عاد الأسد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
فيسبوك