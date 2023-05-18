المقالات

خويدمك وداعيك


د. قاسم بلشان التميمي ||

 

اللهجة العراقية جميلة جدا؛ وفيها نكهة خاصة تميزها عن باق اللهجات العربية اللطيفة؛ وكانت اللهجة العراقية حاضرة في التلفزيون المصري   خلال ستينيات  القرن الماضي عندما اجرى تلفزيون مصر لقاء مع المطرب الريفي العراقي داخل حسن ؛ حيث سأل المذيع المصري المطرب داخل حسن عن اخر اغانيه؛ فقال له داخل حسن اخر اغنية هي ( يمه يايمه) ؛ فسأله المذيع المصري من كاتب كلمات هذه الاغنية؛ فقال له داخل حسن كاتب كلماتها ( خويدمك) ؛ ثم سأله المذيع ومن لحنها؛ فقال له داخل حسن لحنها ( داعيك) ؛ فقال المذيع المصري سادتي المشاهدين نستمع الان الى اغنية ( يمه يايمه) من كلمات الشاعر ( خويدمك) وألحان الملحن (داعيك) وغناء ( داخل حسن).

حقيقة المحاورة والحكاية طريفة جدا؛ وقد ابدع المرحوم داخل حسن في الكلام واللحن والغناء وكان اهل لهذه الثلاثية ؛ واليوم وبعد عشرات السنين نجد الكثير يدعي الثلاثية والرباعية مثل الدكتور والباحث والخبير والشيخ والاقتصادي والفنان؛ حيث نجد شخصيات تدعي انها تحمل كل هذه الالقاب وابدعت ولكن ابداع من نوع اخر وهو ابداع في سرقة وفساد وخراب البلاد والعباد للأسف الشديد.

نتمنى على كل انسان ان يعرف حجمه وإمكانياته خصوصا المسؤول ؛ ولانبقى نردد بالم وحسرة ( يمه يايمه).

شكرا سيد جاسم الجيزاني

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القمة العربية في المثل السائر :خمر قديم في كؤوس جديدة
مجاملات تغيب المقابر الجماعية..!
بين المهندس وعز الدين سليم
خويدمك وداعيك
عالم التغيرات المستمرة وعالم الروح في اشتياق..
التوتر في الأمتحان..!
مع الأَحياءِ هَمْسي..!
التعبير بالتضمين لا بالتصريح
ما سبب قوامة الرجل على المرأة في الاسلام ؟!
واجبات صفحة الفيس..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
فيسبوك