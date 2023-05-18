المقالات

مع الأَحياءِ هَمْسي..!


كوثر العزاوي ||

 

حينما يَدلَهِمُّ أفُقَ الحياة، أقصدُ رحابَ رياضكم..أتلمَسُّ الصفاء وأنا أتنفّسُ الصعداء على صعيد ثراكُم.. وتغمرني البشرى عند مقام:{فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ}.. وينشرحُ

صدري ويتصاعَدُ أملي وفألي عند واحة:{وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ..} كما يطيب لي ويتبدّدُ حزني وأنا اتأمل مآلِكم عند ضفاف عاقبتكم:

{أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}

وكلما يَتراءَى طيفكم يتمثَّلُ الصّدق في ذِكرِكُم، فهو قرين تراثكم، وأصل مآثركم..فليس ثمّة أحدًا أصدقَ منكم، وحسبي شهادة ربي العظيم بحقكم وهو القائل:{رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ..}فلم تخونوا ولم تَنقُضوا، وماخادَعتُمُ ولم تَخْدَعوا!!

وحينما يعتصرني ألَمُ الفَقْد، وأقرّر الهروب من عالَم الأموات حَولي، فلا أجد الانشراح الا بذكركم وشمّ عبير ترابكم فأنتم الأحياء حقًا، وإن وَارَى الثرى صورَكم، وغَيَّبتِ الأقدار شخوصَكم..تبْقَوْنَ الرِجال وقد عَقِمَ الزمان عن إنجابِ مِثْلِكم، طوبى لكم يومَ عَرفُتم كيف ترْتَدونَ الَّليل رهبانًا، وقد اتخذتم من دَيجورِهِ جمَلًا تُسامرون فيه خالِقكم..وكيف تزْرعونَ دمَاءَكمْ في الأَرض ليُثمِرَ غرسَكم سَعدًا وأمْنًا، ليعيش غيركم آمنين بهَريقِ دمائكم، وانتم مَن تَرَكتم أَحْلامَكم وراءكم غضّة فتيّة، وسلَكتم دَرْب الحُسَينِ، فكنتم أصدقُ الناس وعدًا وعهدا! فأَينَكم منّا ونار العشق تؤجّجها الذكريات معكم..مُرّوا ولو طيفًا بنا لنُقبّلَ تراب نِعالِكُم..فلنعمَ الدارُ داركم أيُّها الشُّهداء ولنِعمَ دارُ المُتَّقين!

سلامٌ عليكُم في الخالدين، في الصِّديقين الأتقياء الأنقياء الأوفياء!

أمَّا عَنّا فلا تغفلوا واشفعوا.. فَالحَدِيثُ يَطُول وَلا تُوفِيهِ السُطور..فقط نلتمسكم الدعاء وانتم السعداء في العلياء.

 

٢٧-شوال١٤٤٤هج

١٨-أيار٢٠٢٣م

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القمة العربية في المثل السائر :خمر قديم في كؤوس جديدة
مجاملات تغيب المقابر الجماعية..!
بين المهندس وعز الدين سليم
خويدمك وداعيك
عالم التغيرات المستمرة وعالم الروح في اشتياق..
التوتر في الأمتحان..!
مع الأَحياءِ هَمْسي..!
التعبير بالتضمين لا بالتصريح
ما سبب قوامة الرجل على المرأة في الاسلام ؟!
واجبات صفحة الفيس..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
فيسبوك