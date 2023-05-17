المقالات

وفي  نهاية  المطاف


خالد غانم الطائي ||

 

يشرب  ويأكل الناس مشارب  واطعمة شتى ومتعددة  تتباين  مذاقاتها وكيفياتها وطرق  تحصيلها  واعدادها  وفي  نهاية  المطاف   يسقون  بكأس المنون  ويأكلهم الدود..

ويلبسون ثيابا مختلفة الالوان والأشكال مختلفة  في  القيمة والكيفية  وفي  نهاية  المطاف  بعد  موتهم  يكون  الكفن  ثوبهم.

ويركبون  على  ظهور  الحيوانات  وفي  السيارات  والقطارات والطائرات وسائر  المركبات حتى  ينتقلوا  من  مكان لآخر  وفي  نهاية  المطاف تنقلهم الآلة  الحدباء(وهي  التابوت)من  دنياهم  الى  عالم  البرزخ..

ويسكنون مساكن متباينة كالخيمة والكوخ والقصر  وفي  نهاية  المطاف    يكون  مسكنهم القبر..

وتتعدد انتمائتهم  القومية  والعرقية والعشائرية وأسماء  بلدانهم واوطانهم التي يعيشون  فيهاوفي  نهاية  المطاف يكون  انتمائهم  للمدينة  الصامتة(وهي  المقبرة)..

وتتنوع  لغاتهم ولهجاتهم  في  حياتهم  الدنيا  وفي  نهاية  المطاف يستبدلون  لغتهم  بالسكوت..

وكثيرة  هي  اسماءهم في  الدنيا وفي  نهاية  المطاف   وبعد  وفاة  احدهم  يقول  قائل  عنه  ..احملوا  هذه  الجنازة..

ومتعددة  هي  الوانهم فمنهم  الأبيض  والأسود  وغير ذلك  وفي  نهاية المطاف  فالارض تحتضنهم  كلهم..

قال  -تقدس  اسمه-(منها  خلقناكم   وفيها  نعيدكنم ومنها  نخرجكم  تارة  اخرى)سورة طه الاية ٥٥

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفي  نهاية  المطاف
لا تتسرع بالاتهام..!
اختلاف وجهة النظر حالة ايجابية..!
في يوم المقابر الجماعية
السفيرة الامريكية تحركات وتصريحات ممقوتة
التظاهر متى وكيف ؟!
العراقي عبر التاريخ..وجهة نظر غربية
هذا أدبُ جعفر..!!
منفعة الأطفال في البكاء
يوم المقابر الجماعية..ماذا أقول؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك