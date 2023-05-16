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الرصيف والمحال التجارية..!


خالد غانم الطائي ||

 

لايخفى  على احد  ان  رصيف  الشارع  قد  وجد  لمرور  المشاة  وهو  جزء من المال العام  لكن للاسف  نرى  بعض اصحاب المحال التجارية لم  يقتنعوا  ولم  يكتفوا بمساحة  محالهم  او مخازنهم   ،

لذا  قاموا  بعرض بضاعتهم وسلعهم  على  الرصيف ومنهم  اصحاب المطاعم والمقاهي الذين  جعلوا من الرصيف  مكانا لتناول  المأكولات والمشروبات  بوضع  الكراسي  والاريكات  ومنهم من  قام بأغلاق  كامل  الرصيف  امام  محله ممايتسبب بمضايقة المشاة في المرور واضطرارهم  الى النزول الى  الشارع  مما يعرضهم لخطر  الدهس  من  السيارات والمركبات  المارة  والتسبب بحوادث  مؤسفة

-  وكما اسلفت-  فالرصيف  ملك  عام  لا خاص لذلك  ليس من حقهم  القيام  بذلك والمبدأ  الاسلامي  العام  في  العمل (لا  ضرر ولا  ضرار) ..نأمل من  اخواننا  الاعزاء وندعوهم  الى  اعادة النظر  والتغيير لما  فيه  صلاح ومنفعة  المجتمع ..

ومسك  الختام قول  الامام  علي  (عليه السلام)

ومن ظن بأن الرزق يأتي بقوة 

  ما اكل العصفور شيئامع النسر

 

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