هل صحيح أن أردوغان أقرب لنا؟!

محمد صادق الحسيني ||

تتزاحم التحليلات والاراء حول ان اردوغان اقرب لنا من المعارضة الميالة للغرب!

وفي هذا نقول:

١- اردوغان غربي وامريكي وحائز على ميدالية التقدير "الايباك "

الصهيونية لليهود الامريكيين

٢- يؤخذ على المعارضة انها مع الناتو ، وهل اردوغان سوى حارس المرمى الجنوبي للناتو!؟

٣- يؤخذ على المعارصة بانها علمانية ، وهل اسلام اردوغان الامريكي المعادي للاسلام المحمدي الاصيل احسن!؟

٤- اردوغان حاربنا ١٠ سنوات بصورة دموية واتى بكل حثالات البشر الى سورية في اطار حرب كونية شنت ضد كل محور المقاومة.

٥- يحسب لاردوغان انه بدأ ينقلب على واشنطن واوروبا لصالح روسيا والاقتراب من سورية ومداراة ايران دوماً ، ومن يقول ان المعارضة ستذهب غير هذا المذهب ايضا مكرهة هي الاخرى كما اردوغان ، لان موازين القوى الدولية والاقليمية ، وانتصاراتنا هي التي وضعت هذه المعادلة ، وليس حسن اخلاق اردوغان قطعاً!!!

*عالم ينهار *

عالم ينهض /

ــــــــــــــــــــــ