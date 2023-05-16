هل صحيح أن أردوغان أقرب لنا؟!

محمد صادق الحسيني ||
تتزاحم التحليلات والاراء حول ان اردوغان اقرب لنا من المعارضة الميالة للغرب!
وفي هذا نقول:
١- اردوغان غربي وامريكي وحائز على ميدالية التقدير "الايباك "
الصهيونية لليهود الامريكيين
٢- يؤخذ على المعارضة انها مع الناتو ، وهل اردوغان سوى حارس المرمى الجنوبي للناتو!؟
٣- يؤخذ على المعارصة بانها علمانية ، وهل اسلام اردوغان الامريكي المعادي للاسلام المحمدي الاصيل احسن!؟
٤- اردوغان حاربنا ١٠ سنوات بصورة دموية واتى بكل حثالات البشر الى سورية في اطار حرب كونية شنت ضد كل محور المقاومة.
٥- يحسب لاردوغان انه بدأ ينقلب على واشنطن واوروبا لصالح روسيا والاقتراب من سورية ومداراة ايران دوماً ، ومن يقول ان المعارضة ستذهب غير هذا المذهب ايضا مكرهة هي الاخرى كما اردوغان ، لان موازين القوى الدولية والاقليمية ، وانتصاراتنا هي التي وضعت هذه المعادلة ، وليس حسن اخلاق اردوغان قطعاً!!!
*عالم ينهار *
عالم ينهض /
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha