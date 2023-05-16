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تساؤلات في سطور


خالد غانم الطائي ||

 

دارت في نفسي تساؤلات فأمسكت بقلمي وكتبت هذه السطور...

-لماذا يكون الوقت قصيراً مع كرة القدم مهما طال وطويلاً مع الصلاة مهما قصر؟

-ولماذا نترك احكام دين الله ونتمسك ونحكم بأحكام غير الله؟

-ولماذا نتنافس على حطام الدنيا الزائف والزائل ولانتنافس على ما اعده الله لنا في الجنة فهو باقِ ولاينفد؟

-ولماذا نفرح ونحرص على زيادة اموالنا ولا نبالي ولا نحاول زيادة رصيد حسناتنا واعمالنا الصالحة؟

-ولماذا لا نعتبر بالماضيين الذين رحلوا عن الدنيا فلم يأخذوا شيئاً منها سوى القطن والكفن؟

-ولماذا نحرص على تسديد ما بذمتنا من ديون مالية للناس ولانهتم بتسديد ما بذمتنا من ديون عبادية (كـالصلاة والصيام) لله؟

-ولماذا نتخلص من الاشياء البالية التي لا تنفع ولا نتخلص من الافكار البالية (الجاهلية والعرفية)؟

-ولماذا نتكلم دوماً اكثر مما نسمع وقد جعل الله لنا اذنين اثنين ولساناً واحداً لنسمع اكثر مما نتكلم؟

-ولماذا نكثر من ذكر امجاد اباءنا مع تكاسلنا , وليس الفتى من قال كان ابي , انما الفتى من قال ها أنا ذا ؟

-ولماذا الاهتمام المفرط لدى بعض  الناس بجهاز النقال(شحنه وتعبئته بـ رصيد والمحافظة عليه) اكثر من الاهتمام بالصلاة (وهي صلة العبد بربه) بشحنها بالروحية في الاداء وتفعيلها بأن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟

-ولماذا نقلد الغرب في الملبس وطراز الحلاقة وفي الحركات والالفاظ ونغفل ونتغافل عن تراثنا الاسلامي العظيم مع ان الغرب لا يقلدنا في شيء؟

-ولماذا نتمسك ونبني ونعمر دار الخراب(وهي الدنيا) ولا نعمل لدار البقاء (وهي الآخرة)؟

 

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