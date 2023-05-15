لماذا أغلقنا أبواب الفنون ؟  رقم (1)   

يوسف الكاتب ||

نحن في ضيافة الله جل وعلا وفي شهر رمضان الكريم وبلياليه النورانية وكل ما في كتاب الله من سور وآيات قرآنية هي ذات إعجاز ودلالات وترميزات ومعارف عظيمة لأنها جاءت لتبني الإنسان والأمة وفق معايير السماء .. وكل مختص منا عليه أن يُسائل القرآن ، والقرآن سيجيبه على سؤاله لأنه تبيان لكل شيء .. سؤالنا الذي سنوجهه للقرآن : هل الفنون الهادفة حلال أم حرام ؟

الجواب : جلي ومن أوضح الواضحات ، نعم الفنون الهادفة والتي تحمل الجمال والعفة حلال شرعاً العمل بها ، بل التقصير المتعمد وعدم العمل بها يقترب من التحريم .

إذن أين تكمن المشكلة : في الإنسان أم في القران ؟ طبعاً المشكلة تكمن في الإنسان ، لأننا أغلقنا باب الفنون .. والآخر الغريب قد فتح أبواب الفنون ولكن بشكل بعيد عن الجمال وبعيد عن الطهر وقريب جداً من القبائح ، لكنه زينها بطابع ما حتى يتقبلها المتلقي .. وإليكم نموذجين من الأعمال المسرحية التي قدمه :

١.. مسرحية في انتظار كودو ومن تأليف صموائيل بيكت .

٢.. مسرحية ميت مات تأليف ودراماتورج علي عبد النبي الزيدي

· مسرحية في انتظار كودو

أول ما يفتح الستار تظهر شجرة ميتة وثمة شخصان يتحاوران هما :

الممثل الأول فلاديمير

والممثل الثاني استراغون

ويدخل ممثلان آخران يتبادلان معه الحوار ، ثم يسالان كودو : هل سيأتي ؟ يجيبه : لا يأتي اليوم سيأتي غدا إليكما .. ويأتي يوم الغد لكن كودو لن يأتي .

إن مسرحية في انتظار كودو من الوهلة الأولى لاسيما عند مشاهدة الشجرة الميتة يعرف بانه لا معنى للانتظار وأننا خلقنا عبثاً ، ولا قيمة للحياة .

· مسرحية ميت مات

فرقة عمل مسرحي تعيش في الناصرية قدمت مسرحية ميت مات ، راحت ومن خلال عرضها تثوّر الجمهور على عدم الانتظار ولا معنى أن نستمر بالحياة ، وحتى المنقذ هو عاجز عن إنقاذ نفسه .. ثم تواصل المسرحية عرضها الى أن تختم العمل بهذه الجملة : ضعوا الانتظار في متاحف التاريخ !

تساؤل : ماذا أرادت مسرحية ميت مات أن توصل للجمهور ؟

١.. إن العمل المسرحي في انتظار كودو عمل عبثي يلغي فكرة الانتظار .

٢.. مسرحية ميت مات أطلقت رصاصة الموت النهائي على فكرة الانتظار بشكل أقوى .

٣.. عندما نسمع القرآن لاسيما الآية المباركة (قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ يونس – 102 نستذكر مسرحية ميت مات وكيف روجت عبر الصورة والحركة والإضاءة بأنه لا وجود للانتظار ، والصورة اختزنت بالعقل اللاواعي فلا نؤمن ولا نصدق بهذه الآية .

٤.. إن مسرحية ميت مات كانت أكثر وقعاً من مسرحية في انتظار كودو ، بسب أنهم من أبناء جلدتنا .

٥.. مسرحية ميت مات زرعت في عقول الجمهور ثقافة مغايره لثقافتنا .

٦.. مسرحية ميت مات نبذت الانتظار والمنتظر وبنت فكرة مستوردة وتخلت عن هويتها وانتمائها ودعت الجمهور للتعايش والتبني لها .

· الفن الغربي

١.. استخدم الفن لاسيما الأمريكي (هوليود) في تدمير الشعوب والأمم لاسيما الإسلامية بالحرب المعرفية والحرب الناعمة .

٢ .. أعمال هوليود تعتمد على الجنس والعنف .

٣.. الفن الهوليودي ذات طابع مدمر للبنى الأخلاقية والروحية ، حيث يحمل ثقافة الناب والمخلب وكل صور الرذيلة والموبقات التي منها المثلية واللواط والزنا .

٤.. أعمال هوليود الفنية ممولة من قبل الصهاينة والماسونية والصليبية .

٥.. وهذه الأعمال الفنية تدخل الى عالمنا ، بل والى غرف نومنا وتزرع القلق والشقاء والموت .

· الفن في الجمهورية الإسلامية في إيران

١ .. الفن يروج لنصرة القرآن وعترة آل البيت (ع) لاسيما الإمام صاحب الأمر (عج) .

٢.. الفن الإسلامي الإيراني يروج للحجاب والعفة .

٣.. قدم الفن الإيراني المرأة كانسان وليس كجسد .

٤.. طرح الفن الإسلامي لنا القدوات الصالحة بأسلوب عصري مثل يوسف الصديق .

٥.. طرح الفن الإيراني أسلوب البديل الأصيل عن الفن الغربي .

أقوال عن الفن

أينما يقع بصرك فاعتبر

رب صورة خير من ألف كتاب

إذا أردت أن تلعن الظلام أوقد مصباح الفن

أجمل واجب واقصر طريق لتغيير الناس هو الفن الهادف

الفن يوثق ما بين الماضي والحاضر ويربطه بالمستقبل

الفن الهادف يصنع إنسان وأمة تؤمن بينابيع الجمال الإلهي

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