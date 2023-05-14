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مقاومة الاحتلال انتصار الأحرار


حسين احمد الحسيني ||

 

في الضربة الافتتاحية لمعركة ثأر الأحرار

 كانت تل أبيب الهدف الاول

وفي الضربة الختامية كانت تل أبيب هي الهدف مرة أخرى.

الرشقات الصاروخية للمقاومة استمرت باتجاه الاراضي المحتلة حتئ تباكوا الصهاينة بواسطة حليفهم المصري لايقاف اطلاق النار..

في نهاية العدوان الصهيوني الجبان

الذي بدأ بشكل مفاجئ باغتيال 3 من قادة سرايا القدس

فقد قدمت سرايا القدس الكثير في طريق فلسطين طريق الشهداء والتضحية وهذا ليس جديد بتاريخ سرايا القدس فكان المؤسس خير دليل على صدقهم حينما قال

"لا تصدقوني إلا إذا رأيتموني شهيداً"

فصدق وصدق جنده وقادته من خلفه ورغم الحصار الذي يفرضه العدو على غزة وقلة الإمكانيات صنعت الصواريخ بعناء كبير وبدماء المجاهدين أثناء الإعداد والتصنيع ونسأل الله لهم بالنصر والتمكين والرحمة للشهداء ولن تكون هذه الحرب الأخيرة ولكن ستكون استراحة محارب لما هو قادم.

 المقاومة حققت مكاسب جمة وثبتت خطوطا هامة في معادلة الردع

ثأر الأحرار

  التوصل لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، يعد انتصارا للمقاومة التي فرضت شروطها، وثبتت معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني .

أنتم الكرارون يا أبناء الجهاد الإسلامي.

أجركم على الله،

وثقة شعبكم وأمتكم بكم.

رحم الله من مضى،

ورحم الله مْن ما زال على العهد وما بدّلوا تبديلا.

صواريخ المقاومة لن تتوقف حتى إزالة هذا #الكيان_المؤقت اللقيط ان شاء الله .

 

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