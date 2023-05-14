خالد غانم الطائي ||

.بينما كنا (انا وابنتي الصغيرة نور الزهراء) نقلب بعض الصور الجميلة استوقفتنا صورة لتاج ملك ذهبي يأسر القلوب ويأخذ بالالباب فهو جميل مرصع بالاحجار الكريمة..

فبادرت (نور الزهراء)قائلة :مااروعه وما اجمله من تاج؟؟!

فأجبتها:انه كذلك حقا..فالذهب تاج الملوك ولكن هل تعرفين ما تاج المرأة؟

قالت(نور الزهراء):لا يا ابي..فالتفت اليها قائلا :ان تاج المرأة الادب،والادب يولد من رحم الحياء،والحياء ينبثق منه الايمان فعن رسولنا الامجد الاكرم(صلى الله عليه وآله )قال:(الحياء من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا حياء له لا دين له).

-(نور الزهراء)وهل ذكر الحياء في القرآن الكريم؟

فأجبتها:نعم يا ابنتي اللبيبة فقد قال الله -سبحانه - في مدح احدى بنتي النبي شعيب(على نبينا واله وعليه السلام)قال- تقدس اسمه_(..فجاءته أحدهما تمشي على استحياء..)سورة القصص الاية٢٥،

لما اتصفت به من حياء ،ويظهر اثر الحياء في ادق تفاصيل السلوك ومنها المشي فمشي المرأة المؤمنة يكون منطويا على الوقار والحشمة والاتزان والحجاب(المادي المتمثل باللبس والحجاب المعنوي) والتواضع والسكينة وتحاشي الاختلاط المحرم مع الرجال ألأجانب (الذين يحل لها الزواج من احدهم)وان تطرق ببصرها الارض ..

.بينما مشي المرأة غير المؤمنة يكون بمنزلة استعراض لمفاتن بدنها ومحاولة الفات نظر الآخرين اليها بتبرجها ولبسها للملابس الضيقة او ذات الالوان الجاذبة للنظر واستعمال مساحيق التجميل والعطور وكذلك لبس الاحذية ذات العقب العالي( توصف بانها ذات كعب عال رفع الله مقامكم)التي يصدر منها الصوت اثناء المشي ليكون ايضا وسيلة لجذب نظر الاخرين،

قال -عز و جل-(ولا يضربن بإرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)سورة النور الاية٣١ فقد نهى الله -تعالى ذكره-النساء عن لبس الخلخال في ارجلهن بدافع ان ينظر اليها،ويلحق بذلك عدم التحدث بصوت عال.

فردت(نور الزهراء)اذن لابد لفتاة الخير وللمرإة المؤمنة اجتناب هذه الامور في خروجها امام وعند الناظر(الاجنبي) حتى تصل الى مرضاة ربها- جل ذكره-.

اجبتها:نعم وبذلك تكون قد توجت نفسها بتاج الادب الرفيع الذي لامثيل له ولا نظير.

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