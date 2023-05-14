المقالات

أي تاج ؟!


خالد غانم الطائي ||

 

.بينما كنا (انا  وابنتي الصغيرة  نور  الزهراء)  نقلب  بعض  الصور الجميلة  استوقفتنا  صورة لتاج ملك  ذهبي  يأسر  القلوب ويأخذ  بالالباب فهو  جميل مرصع بالاحجار الكريمة..

 فبادرت (نور  الزهراء)قائلة :مااروعه وما  اجمله  من  تاج؟؟!

فأجبتها:انه  كذلك  حقا..فالذهب تاج  الملوك  ولكن  هل  تعرفين ما  تاج  المرأة؟

قالت(نور  الزهراء):لا يا ابي..فالتفت  اليها قائلا :ان  تاج  المرأة  الادب،والادب  يولد  من  رحم الحياء،والحياء  ينبثق  منه  الايمان  فعن  رسولنا  الامجد  الاكرم(صلى  الله  عليه وآله )قال:(الحياء من  الايمان  بمنزلة  الرأس من  الجسد فمن  لا  حياء  له  لا دين  له).

-(نور  الزهراء)وهل  ذكر  الحياء  في  القرآن  الكريم؟

فأجبتها:نعم  يا  ابنتي  اللبيبة فقد قال الله -سبحانه - في  مدح  احدى بنتي  النبي  شعيب(على  نبينا  واله وعليه السلام)قال- تقدس  اسمه_(..فجاءته  أحدهما  تمشي  على  استحياء..)سورة  القصص الاية٢٥،

لما  اتصفت  به  من  حياء ،ويظهر اثر الحياء في  ادق تفاصيل  السلوك ومنها  المشي فمشي  المرأة  المؤمنة يكون  منطويا  على الوقار والحشمة  والاتزان  والحجاب(المادي  المتمثل باللبس  والحجاب  المعنوي) والتواضع  والسكينة  وتحاشي  الاختلاط   المحرم  مع  الرجال  ألأجانب (الذين يحل لها  الزواج من  احدهم)وان  تطرق  ببصرها  الارض ..

.بينما  مشي المرأة  غير  المؤمنة يكون  بمنزلة  استعراض  لمفاتن  بدنها ومحاولة   الفات  نظر  الآخرين  اليها  بتبرجها  ولبسها  للملابس  الضيقة او  ذات  الالوان  الجاذبة  للنظر  واستعمال  مساحيق  التجميل  والعطور   وكذلك  لبس  الاحذية  ذات  العقب  العالي(  توصف بانها  ذات  كعب  عال   رفع  الله  مقامكم)التي  يصدر  منها  الصوت  اثناء  المشي  ليكون  ايضا  وسيلة  لجذب نظر  الاخرين،

قال  -عز  و  جل-(ولا  يضربن بإرجلهن ليعلم  ما  يخفين  من زينتهن)سورة  النور الاية٣١  فقد  نهى  الله  -تعالى  ذكره-النساء  عن  لبس  الخلخال  في  ارجلهن   بدافع  ان  ينظر  اليها،ويلحق بذلك  عدم  التحدث  بصوت  عال.

فردت(نور  الزهراء)اذن  لابد  لفتاة  الخير  وللمرإة  المؤمنة   اجتناب   هذه  الامور  في  خروجها امام  وعند  الناظر(الاجنبي)  حتى  تصل  الى  مرضاة  ربها- جل  ذكره-.

اجبتها:نعم  وبذلك تكون  قد  توجت  نفسها   بتاج  الادب  الرفيع  الذي  لامثيل  له  ولا  نظير.

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أي تاج ؟!
قصة وعبرة من حياة الشيخ الانصاري
القنوات الشيعية ومسؤولية تغيير الحقائق
كل شيء يعني الرحيل...!
بدعة جديدة !..وان تعجب أراك الدهر عجبا !
وسام...تقلد الوسام
النهوض بواقع التعليم في العراق
حكومة السوداني وحلول المرحلة الصعبة
صرح برزان وحضور الإرهابيين ..!
الزواج الناجح
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك