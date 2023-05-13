بدعة جديدة !..وان تعجب أراك الدهر عجبا !

هادي خيري الكريني ||

من اغرب ماسمعت ان عقول وزارة التربية ابتدعت بدعة جديدة هو إجراء امتحان تمهيدي للمحاضرين!!!

المصبية باي مواد يتم الامتحان ؟

التي درسها بالكلية او المناهج الدراسية ؟

ومن يجري هذا الامتحان ؟

وبأي عرف تم ؟

هل هو تعين موظف او إكمال دراسات عليا ؟

وهل تم هذا مع كل من تم تعينه مدرس سابقا ؟

هل تم الامتحان التمهيدي لكل العقود بالوزارت ام وزارة التربية فقط ؟

ياسادة ياكرام ..

والسبب لان الوزارة تم بيعها على الوزير بيع وبعلم الكل وزارات المكون السني بيع وشراء وهذه بدعة ابتدعها سياسي متلون لا هو شيعي ولا سني انما بعثي عتيق يدعي النضال والوطنية معارض شرس ومحبوب عند السنة اكثر من الشيعة وبقت كعرف سائد ؟

ولطرد نصف المحاضرين على الاقل تكون هناك فرصة لارجاع المبالغ التي تم شراء الوزارة بموجبها عن طريق التعين بمبالغ والا سوف تكون الصفقة خاسرة..!

اخاف واحد يقول شيء رائع وهذا حرص !

تعال نحسبها هذا يجري مع كل التعينات بالوزارة و هل هذا عرف قديم او مبتدع؟

هؤلاء خريجين لجامعات عراقية واجتازوا الاختبار واهلتهم ليكونوا مدرسين من تأسيس الدولة العراقية إلى اليوم ؟

متى تم إجراء امتحان تمهيدي لخريج كلية عراقية ليتم تعينه بوظيفة ؟

ولماذا اختص الأمر بالمحاضرين والمماطلة بتثبيتهم اليوم اكثر من خمس سنوات؟

الوزارات للمكون السني بيع وشراء وطالبنا باول تشكيل الحكومة تدوير الوزارات بين المكونات ولكن تمسك الاحزاب بالوزارات التي تعتبر ملك صرف لاحزابها انتج حكومة محاصصة( بس خلي تمشي وقلنا والله ما تمشي ) ؟

مالم تنزع الوزارات من يد الاحزاب نحن مقبلين على كارثة لا يعلم مداها الا الله ؟

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

وعدت بتغير الوزراء المتلكئين والفاشلين بعد ستة أشهر دور الوزارات او استبدل وزاراء المكون السني بوزراء من نفس المكون ولكن من أشخاص ليس لاحد عليهم سلطة البيع والشراء ليعمل دون أن يفكر كيف يرجع المبالغ التي دفعها لأبو مازن او الخنجر او فرعون العراق ...

هل تعلم بهذه البدعة الجديدة بوزارة التربية ؟

هم مدرسين او طلاب دراسات عليا ؟

التقيم كيف يكون ؟

باجراء امتحان تمهيدي لمحاضر بعد خمس سنوات مجاني او عن طريق الإشراف العلمي هو من يقيم ؟

نعم الإشراف العلمي هو من يقيم وضع المدرس وليس الامتحان التمهيدي ؟

ياسادة ياكرام

الوزارات هي ملك صرف لاحزاب وليس للشعب ولا للعراق ولا لمجلس النواب ولا رئيس الوزراء سلطة عليها هكذا وضع العراق وكل الذي قيل ويقال هو ذر الرماد بالعيون !

افتونا مشكورين باي وزارة يجري امتحان تمهيدي لموظف بعد خمس سنوات من العقد المجاني ؟

تم تثبيت كل العقود بالعراق الا المحاضرين المجانين المماطلة مستمرة من خمس سنوات مع تخصيص الأموال لهم ولكن النية مبيته لتذهب لجيوب الفاسدين ؟

هل يشمل هذا الأمر اي الامتحان التمهيدي كل المثبتين بالعقود ام الأمر اختص بوزارة التربية ؟

اذا لم يتم تدارك الأمر نحن مقبلين على سرقة جديدة هي عشرة أضعاف سرقة القرن ؟

كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

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