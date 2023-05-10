المقالات

كيف اصبح مثقفا اسلاميا ؟!


د. يرفاء حسين سالم ||

 

تعريف الثقافة: التعايش السلمي والاحترام المتبادل يخلق التقبل بين الثقافات والأديان والمذاهب والقوميات .

أنواع الثقافة :

النوع الأول هو الثقافة المادية ...

النوع الثاني هو الثقافة المعنوية ...

النوع الثالث هو الثقافة العامة ...

النوع الرابع هو الثقافة الفرعية ...

النوع الرابع هو الثقافة الشعبية...

وسائل الحصول على الثقافة ؟

1- قراءة الموسوعات: ...

2- لا تعتمد علي دراسة المناهج التعليمية: ...

3- مشاهدة الأفلام الوثائقية: ...

4- متابعة المجلات العلمية: ...

5- مشاهدة القنوات العلمية والثقافية: ...

6- ترتيب مقابلات مع علماء ومثقفين: ...

7- التعلم من كتاب سماوي وهو القرآن:

س/كيف اصبح مثقفا اسلاميا؟؟

الانسان عباره عن صفحه بيضاء، يميل فطريا الى ملء هذه الصفحه في خطوط ترفع من مستواه الثقافي واجمل الثقافات هي تلك التي يمتزج معها الدين بحيث يتضمن كلامه نصوص من القران الكريم والاحاديث الشريفه واقوال اهل البيت عليهم السلام وان يكون لديه معرفة واسعه وعميقه بعلم الحديث واللغه العربيه و يكون لديه شغف الجلوس مع اجابهة العلماء وطرح كل ما يجهله .

ان هناك اختلافا جذريا بين المثقف ورجل الدين ،!!بعباره اخرى لا يوجد تفاعل بينهم لكن اتحاد الثقافه مع الدين سوف يصل بالانسان الى اعلى مراتب الكمالات التصوريه ،وان اندماج الثقافه مع الدين سوف ينتج مجتمع في قمه التطور والحداثه وهذا الامر سوف ينعكس على طابع القياده والسياسه، فان اكتمال الدائره سوف يؤدي بنتائج ذهبيه وهذا الاطار الجامع لدين والثقافه سوف يسود بالامم ،ومثال على اندماج الدين والثقافه نراه في شخصيه الخميني (رض) حيث ان الدين في شخصيته قد اعطاه الحكمة من علوم القران والقوه من الثقه بالله ،والثقافه اعطته اداب الحوار واسلوب الدفاع واللباقة والطرح والحنكة في معرفه عاجل الامور قبل معرفة سوابقها.

 

ـــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"ذَكِر إن نفعت الذكرى"
كيف اصبح مثقفا اسلاميا ؟!
الداخلية تعيد ما تهدم !!
حديث الثلاثاء:كونوا اوفياء لمن كانوا أوفياء لكم..!
لسان حال الكتل السياسية لرئيس الوزراء...
ما هو المقصود من ظاهر القرآن وباطنه؟
العلم والتعليم مفتاح لتطور الأمم
محور المقاومة قوي بقدر إرتباطه بالإمام الحسين عليه السلام...
الدستور يكبل النجاح ..!
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك