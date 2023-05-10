د. يرفاء حسين سالم ||

تعريف الثقافة: التعايش السلمي والاحترام المتبادل يخلق التقبل بين الثقافات والأديان والمذاهب والقوميات .

أنواع الثقافة :

النوع الأول هو الثقافة المادية ...

النوع الثاني هو الثقافة المعنوية ...

النوع الثالث هو الثقافة العامة ...

النوع الرابع هو الثقافة الفرعية ...

النوع الرابع هو الثقافة الشعبية...

وسائل الحصول على الثقافة ؟

1- قراءة الموسوعات: ...

2- لا تعتمد علي دراسة المناهج التعليمية: ...

3- مشاهدة الأفلام الوثائقية: ...

4- متابعة المجلات العلمية: ...

5- مشاهدة القنوات العلمية والثقافية: ...

6- ترتيب مقابلات مع علماء ومثقفين: ...

7- التعلم من كتاب سماوي وهو القرآن:

س/كيف اصبح مثقفا اسلاميا؟؟

الانسان عباره عن صفحه بيضاء، يميل فطريا الى ملء هذه الصفحه في خطوط ترفع من مستواه الثقافي واجمل الثقافات هي تلك التي يمتزج معها الدين بحيث يتضمن كلامه نصوص من القران الكريم والاحاديث الشريفه واقوال اهل البيت عليهم السلام وان يكون لديه معرفة واسعه وعميقه بعلم الحديث واللغه العربيه و يكون لديه شغف الجلوس مع اجابهة العلماء وطرح كل ما يجهله .

ان هناك اختلافا جذريا بين المثقف ورجل الدين ،!!بعباره اخرى لا يوجد تفاعل بينهم لكن اتحاد الثقافه مع الدين سوف يصل بالانسان الى اعلى مراتب الكمالات التصوريه ،وان اندماج الثقافه مع الدين سوف ينتج مجتمع في قمه التطور والحداثه وهذا الامر سوف ينعكس على طابع القياده والسياسه، فان اكتمال الدائره سوف يؤدي بنتائج ذهبيه وهذا الاطار الجامع لدين والثقافه سوف يسود بالامم ،ومثال على اندماج الدين والثقافه نراه في شخصيه الخميني (رض) حيث ان الدين في شخصيته قد اعطاه الحكمة من علوم القران والقوه من الثقه بالله ،والثقافه اعطته اداب الحوار واسلوب الدفاع واللباقة والطرح والحنكة في معرفه عاجل الامور قبل معرفة سوابقها.

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