لسان حال الكتل السياسية لرئيس الوزراء...

رسول حسن نجم ||

فعلتم حسناً حينما اخترتم السيد محمد السوداني، وحسناً فعلتم عندما أطلق البعض منكم يده، أما ترككم اياه يخوض بحركم المشحون بالعواصف والتقلبات السياسية وهو يحبو متسارع الخطى في برنامج الخدمات، فهذا الصمت لايعطيه زخماً، ولسان حالكم يقول له (.. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ).

أكثر من ستة أشهر مضت من عمر الحكومة ولم نلمس منكم تغيراً في برنامجكم الإنفصالي عن الجماهير واقتصاركم على اللقاءات الروتينية فيما بينكم، والمؤتمرات التي تعقدونها لاأثر لها بين الناس سوى زيادة الهُوّة بينكم وبينهم، زيارة رؤساء العشائر لن تنفعكم في الانتخابات القادمة.

العراقيون بحاجة إلى نزولكم الى الشارع ومساندة رئيس الوزراء بتقديم برامجكم ونقل هموم الناس ومشاكلهم اليه، ليتسنى له وضع الآليات الحقيقية في معالجتها واقعاً، اتركوا مكاتبكم وغيروا وجهتكم نحو شعبكم الذي ينتظر منكم الكثير، فقد وصل الحال الى مفترق طرق.

مازال وضعكم كما هو عليه، والانتخابات القادمة لاتقل سوءاً عن سابقتها، الشعب ينظر إليكم والى حركاتكم وسكناتكم، يراقبكم، يسمع ويرى، يسخط ويمتعض، يشكو ويتألم، راجعوا أنفسكم وحاسبوها قبل أن تُحاسبوا، فالوقت ينفد وقد تعدى العراقيون خطوط الصبر.

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