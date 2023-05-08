الاطار اطارنا 

يوسف الكاتب ||



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نناشد قادتنا في الاطار التنسيقي ١..ان الدماء التي سالت على ارض العراق عراق علي وااحسين عليهما السلام انتما المسؤلون عن حفظها واعملوا ان كل قطرة دما شيعيه تهز عرش وتوجب سخطه على من اراقها واعني الدواعش وكل اعداء الدين والاسلام ٢..على من علمونا حب الدين وهم انتم عليكم بالوحدة والاخوة حتى نبقى نتعلم المزيد منكم لانكم قدوتنا ٣..نحن امة وقوة لاننا ابناء القران وابناء ائمة اهل البيت عليهما السلام فلا تفرطوا بنا من خلال حل صف الاطار لاسامح الله ٤..انتم يابناء الاطار ايتها القاده انتم كبار في الدين والسياسه واداره الازمات الله الله في نظم امركم ٥..بات العدوء يترقب كل حركه منكم يحسب لها الف حساب فلاتتركوا اية ثغره لخم ٥..ان امن البلد واستقراره مرهون بهمتكم وببرامجكم ومعرفتكم انتم صمام الامان في عراقنا ٦..عوائل تتابعكم وترفع ايديهم بصلاتهم بالدعاء لكم ياقادة الاطار فلا تضيعوهم ٧..اطفالنا سميناهم على اسماؤكم تبركا بكم لانكم مصدر فخرنا ٨..امربكا والدواعش وكل ابناء الرذيلة اقسموا بالشيطان ان لايتركوكم فكونوا يدا واحدا ٩..الجرحى والمفقودين لايزالون على العهد منتظرين صابرين فكونوا لهم مصباح ينير لهم طريقهم ١٠ياقادة الاطار نناشدكم باسم محمد واله الاطياب ان تكونوا كالبنيان المرصوص لمصلحة العراق واهله ١١..امريكا الشيطان الاكبر يحسبون لقادة الاطار مليون حساب ويعملون ليلا ونهار لاجل تفرقتكم فكونوا عكس مايعملون ١٣..قادة الاطار انتم بوصلة العراق فاذا لاسامح الله اصاب بوصلتنا بسوء،فان عراقنا سيعيش التيه قادة الاطار انتم اليوم لنا الدليل فذا ضعتم نحن نضيع ١٣..قادة الاطار نتظر منكم كل جديد حتى نعبر الازمات لانكم عشتم على مائدة اهل البيت عليهم السلام ١٤..قادة الاطار ننتظر منكم ونحن ابناؤكم اية اشاره لنهب كرجل واحد ضد من يحاول ان يصدكم