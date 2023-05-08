المقالات

الشرق الاوسط الكبير صيني ام امريكي ؟


د. حيدر سلمان ||

 

(الحزام والطريق) «ام» (الشرق الاوسط - الهند - امريكا)

 

مع وصول مستشار الامن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" الى الشرق الاوسط ابتداءا من السعودية واستقباله من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، حتى اعلنت اغلب وسائل الاعلام انه يتواجد فقط من اجل ايقاف المد الصيني ومعاكسة "مبادرة الحزام والطريق" للتجارة الصينية والفكرة الأمريكية المقترحة هي خلق مجموعة طرق من السكك الحديدية ترتبط جميعها بعقدة واحدة في الامارات ومنها الى موانيء الهند ومن ثم الهند - الولايات المتحدة.

🔹واضح التنافس الصيني الامريكي كما هو اوضح تقدم الصين كما يتبين ان الولايات المتحدة غير مستعدة لنثر المال كما تفعل الصين وهو سر تقدم الاخيرة، كما يصطدم بواقع، ليست كل الدول ستقبل ان تكون موانئها مرتبطة بالامارات ثم الهند، بينما الصينين تفعل كل نقطة على حدة ضمن دولتها، وبالطبع فان تفوق الصين هنا ليس فقط ما ذكرنا، بل نتاج عمل سنين طويلة، لما يناهز ثلاثة عقود، بينما المبادرة الامريكية كانت بخطة اسرائيلية (رغم انها غير مرتبطة به)، وهي جديدة، ولاتحمل في طياتها غير عبور الفاعل الاوروبي فقط، بعد ان كان المحطة للولايات المتحدة في كل شيء.

دول الشرق الاوسط لديها امران كذلك يدفعها للصين، فمن غير المال وتفعيل موانئها، فان رغبة التحرر من القطب الواحد ونظامه التجاري المالي الذي صغر بهم كثيراً والتحول كعقد للتجارة بدل الاستهلاك امران لايقلان اهمية عما ذكرنا.

بقيت هنا امور اخرى فردية لبعض الدول تقف عائقا بالاضافة لكل ماذكرتاه، ف "ايران" الان تحارب التواجد الامريكي علنا و "السعودية" بالخفاء و "العراق" لديه اندفاع نحو الحزام والطريق باي ثمن دون وزن الامرين على اقل تقدير، والبقية من دول الخليج تنتظر ما سيذهب له السعوديين ليذهبو لاحقا.

واضح اننا امام شرق اوسط مختلف، فالتنافس عليه الان و لاول مرة بالتاريخ ايجابي لهم، بعد ان كان اجبارياً عليهم، وشبح تقسيمهم واثارة التقاتل بينهم بفواعل خارجية، امر اصبح من الماضي ولو بالوقت الحالي والقريب على اقل تقدير.

 

٨ مايو /  ايار ٢٠٢٣

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشرق الاوسط الكبير صيني ام امريكي ؟
لا عودة لدائرة التيه من جديد..!
الإنتقال السريع بدون حساب..هل أمنيات أم توفيق وتسخير؟!
الصِراع بين التقديم والتهديم
ظاهرة ( الكمبش والكمش )
لم يقدم شيئا للانسانية ويتهجم على الدين
محنة الامة العراقية مع الاعلام البعثي البائد
محنة المراجع مع بعض العوام
مرجعية الرحمة
افة المخدرات واخطارها على مستقبل الشباب.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك