الدبوس وصلة الرحم

خالد غانم الطائي ||

الدبوس هو قطعة معدنية نحيفة مدببة من جهة ولها رأس صغير من جهة اخرى صنعها الانسان لاغراض متعددة منها جمع الاوراق التي تكمل بعضها ويجمعنا موضوع معين اذ ان هنالك علاقة ورابطة تر بطها معا، من اجل ذلك تجمع الاوراق بواسطة الدبوس واذا امعنا النظر في مجموعةمن الاوراق وهي متناثرة ومتباعدة علما انه يفترض بها ان تكون مجتمعة فأننا لا نستحسن ذلك ولانقبل به ،بل نعمل جهدنا كي يجمعها الدبوس ويوحدها..

والناس ايضا تربط بعضهم ببعض صلة ورابطة ويفترض ان يكون ذوو الارحام مترابطين ومتواصلين ومتعاونين ومتراحمين،وقد فرض الله -سبحانه-ذلك واوجبه ...الا ان الملاحظ ان بعض الناس متقاطعين ومتناثرين ومتشاجرين ومتباعدين فيما بينهم وقطع صلة الرحم -يقينا-هو من كبائر الذنوب ...

وقد قدم الله- تقدس اسمه- قطع صلة الرحم على الافساد في الارض قال- عز و جل- في ذم بني اسرائيل(ويقطعون ما امر الله به ان يوصل(وهي صلة الرحم)ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون )سورة البقرة الآية ٢٧،للدلالة على ان خطورة قطع صلة الرحم اشد من الافساد في الارض واعظم فتكا في المجتمع.

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