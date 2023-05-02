من شرفة التأمل..!

خالد غانم الطائي ||

احيانا تعلق بالطفل بعض الأوساخ ويتسخ بدنه فتعقد الام عزمها على وجوب إدخال ولدها الحمام. ذلك الولد الذي غالبا ما يعاند ويرفض فكرة الاستحمام فتقوم امه بمحاولة اقناعه بضرورة الاستحمام ليكون مقبولا وتمد له يد المساعدة لتحقيق ذلك ..

وقد تلجأ احيانا إلىاجباره على دخول الحمام وتبدأ بتغسيله وتدليكه ويبقى الطفل معترضاوباكيا ومتبرما وفي النهاية يخرج من الحمام نظيفا خفيفا مرتاحا منتعشا ثم يرتدي ثيابا نظيفة..

كذلك المسلم والمؤمن بوجه الخصوص الذي تعلق به ادران الخطايا والذنوب فيدخله الله - عز و جل- حمام الابتلاء(بمرض او فقر..او....)لغسله من الذنوب فيخرج صابرا محتسبا وقد تطهر من ذنوبه مع اليقين بأن الله اللطيف هو ارحم وارفق من الام الحنون بولدها.

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