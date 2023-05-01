الصراخ والعويل يعني عمل شيء ما..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

عندما تسمع تصريحات هنا وعويل هناك، وترتفع الأصوات بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل تحالف البعث وهابي، وتتسع دائرة الحديث عن أوضاع العراق وعن عودة أسر الإرهابيين إلى بؤرالإرهاب سواء كانت هذه البؤر في حزام بغداد أو في قضاء سنجار، ويتم فبركة الاخبار في قيام الاهالي في حرق مسجد فإعلم ان صراخ هؤلاء محاولة يائسة للتغطية على تورط أبنائهم في عمليات القتل والتفخيخ والسبي.

البعثيين الأراذل لايحق لهم الكلام عن الحرية والديمقراطية والعدالة، حكمونا ٣٥ سنة بطرق نتنة، قتلوا وذبحوا وهجروا ملايين البشر، لم يسلم حتى الأطفال والنساء تم دفنهم وهم أحياء في المقابر الجماعية، وفي سنوات ارهابهم العشرين سنة الماضية استعانوا بالشيشاني والطاجيكي والافريقي ووهب الكثير منهم نساؤهم لينحكوهن شذاذ الآفاق الذين احتضنوهم، لم يتركوا موبقة إلا وفعلوها من تفجيرات دامية وقتل على الهوية وتفخيخ أجساد ضحاياهم وسبي الأطفال والنساء وبيعهم في أسواق المدن التي استقبلت عصاباتهم البعثية التكفيرية الطائفية.

القوى البعثية الوهابية لديهم تاريخ طويل في الكذب والتدليس وقلب الحقائق، فهم يمارسون الإرهاب وقتل كل من يقع في اياديهم من الشيعة والاقليات الدينية ولديهم جناح سياسي وفيالق إعلامية يملؤن الساحة صراخ وعويل وبكاء بأنهم مضطهدون وأن الشيعة والايزيديون يمنعوهم من العودة إلى ديارهم، حزام بغداد ملك لوزارة الدفاع، ونظام صدام الجرذ وزع أراضي وزارة الدفاع بعقود وليس ملك، لتحقيق غايات وأهداف طائفية لمحاصرة بغداد.

العاصمة مدينة بغداد بلغ سكانها أكثر من ثمانية ملايين إنسان، يفترض في الحكومة جعل مناطق حزام بغداد مناطق ترفيه وانتاج، وذلك من خلال تطبيق نماذج مدن دول أوروبا، في عمل حدائق صغيرة بمناطق حزام بغداد، لتكن المساحة ٢٠٠٠متر، وفي كل حديقة يوجد بيت خشبي مع أنبوب مياه وكهرباء، وتؤجر سنويا للمواطنين بمبلغ من المال، في الحديقة يستطيع المؤجر السكن بها في أيام الربيع والصيف وزراعة الخضار والفواكه، رفاهية المواطنين في بغداد أهم من عودة الذباحين والقتلة إلى مناطق وبؤر الإرهاب بحزام بغداد، ايضا الدولة تربح مليارات الدولارات من خلال تأجير الحدائق للمواطنين.

اعلام قنوات فلول البعث ينقل ويغطي فقط الاخبار السيئة ويركز على نشر العوامل السلبية ويزرع روح اليأس والإحباط في نفوس عامة ابناء الشعب العراقي.

راينا تصريحات كثيرة وصراخ وعويل بالقول تم إحراق مسجد في سنجار من قبل الايزيديين، والحقيقة عكس تلك الاكاذيب، جماهير شعبية خرجت بتظاهرات ترفض عودة الدواعش إلى سنجار، رفض عودة العوائل الداعشية، كانت نتيجة طبيعية لرفض المواطنين عودة من كانوا الدليل للمجاميع الإرهابية على أهالي سنجار من الايزيديين و المسيحيين، لولا هذه العوائل لما وصل الدواعش إلى الضحايا، لا يمكن للشيشاني والطاجيكي يصل لضحاياه بدون تسهيل ومساعدة من أبناء تلك العوائل، فيالق البعث وهابي الإعلامية التي ملئت الأرض ضجيج وتم فبركة خبر لا أصل له من الصحة، في اختلاق خبر كاذب، واعتداء من قبل الايزيديين على المسجد، الغاية من ذلك، استعمال العامل الديني المتطرف لكسب تعاطف المسلمين لتكون غطاء لعودتهم بغية إكمال مشروع داعش، واستغلال الفرص في إعادة مأساة قطع الرؤوس مرة ثانية مع صيحات الله اكبر، لذلك هذه الأكاذيب باتت معروفة ولايمكن أن تنطلي هذه الكذبة الخسيسة على احرار العالم و العراقيين.

التوتر الأخير الذي وقع في قضاء سنجار بعد محاولة اعادة ٢٠ عائلة من عشيرة المتيوت يتهموهم ابناء المكون الايزيدي من أبناء قضاء سنجار بدعم تنظيم داعش في المنطقة ذات الغالبية الايزيدية.

هناك حقيقة مقرات الدواعش كانت ولازالت في المساجد، وعندما دخل الدواعش إلى سنجار اكيد جعلوا المسجد سواء كان اسم الجامع في اسم الرحمن أو أي اسم اخر، مقر للدواعش في مرحلة سيطرتهم على القضاء.

احدى الايزيدييات المتظاهرات تعرفت على أحد العائدين وتؤكد أنه ومن معه اغتصبوها واختطفوا اهلها.

كيف يجرأ مغتصب عتل زنيم للعودة إلى مدينة شارك في اغتصاب نساؤهم لسبب ديني للأسف.

عن الإمامُ عليٌّ (عَلَيهِ الّسَلامُ) : مَن لَم يَسْتَحيِ مِن النّاسِ لَم يَسْتَحيِ مِن اللّه‏ِ سبحانَهُ.

[عيون الحكم والمواعظ ص ٤٢٥].

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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