وقفة تأمل..!

خالد غانم الطائي ||

لكثرة ما نجد في القرأن الكريم من تمجيد للعقل واشادة بالعلم يوشك ان يذهب بك الاعتقاد إلى أنه انزل لقوم علماء ذوي عقول راقية جدا متخصصة بدقائق العلوم وليس لأناس جهلة تطير صوابهم الخرافات وتأسر افهامهم الأساطير ويتلاعب بأفكارهم الدجالون..!

هذا الاعتقاد صحيح جدا لأن مافي القرآن العظيم من كمال التشريع ورقي العبارة وسبر لاعماق النفس ووصف العلاج من حكيم خبير وكذلك ما فيه من نواحي الإعجاز التي وقف ازاءها العقل البشري قرونا متعددة مبهورا وسيبقى كذلك إلى ما يشاء الله -تعالى ذكره-يليق بمقامه ان تخاطب عقول بشرية من طراز رفيع وراقي.

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