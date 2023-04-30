استراتيجية وحدة الساحات ماذا تعني وما  أهميتها..؟!

عباس الزيدي ||
اولا _ بعد سيف القدس اطلق مفهوم وحدة الساحات كاستراتيجية ردع فماذا تعني هل هي ..
1_ تعبير عن ساعة الصفر لانطلاق المنازلة الكبرى مع الاستكبار والصهيونية العالمية في المنطقة حال حصول عدوان على احد دول محور المقاومة
2_ أم انها تعني تبادل القدرات والامكانيات وتقتصر على الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي وتوفير المعلومات
3_ او انها تعني التعبئة والحشد و التخندق والتموضع والقتال في ذات الميدان والساحة المستهدفة كما حصل في الدفاع عن سوريا الصمود والمقاومة
4_ ام انها تعني كل ماتقدم واستخدام كل الخيارات المتاحة
ثانيا _ كيف ارتقى هذا المفهوم إلى إستراتيجية ردع هل كان رهانه على
1_ الزمن
2_ الجغرافيا
3_ الامكانيات والموارد البشرية
4_ الأحداث والازمات والتحولات الجذرية
5_ الأقصى والتحديات والداخل الفلسطيني المتفجر وعرب 1948 و وحدة الفصائل الفلسطينية كدافع مهم قبالة التراجع الصهيوني
ثالثا _ ماهو شكل المعركة وقواعد الاشتباك التي فقد السيطرة علبها إضافة إلى المباغتة
1_ هل هي معركة مفتوحة برا وبحر وجوا تستخدم فيها كل وسائط المعركة
2_ أم انها خاطفة او محدودة على مستوى محور يستطيع العدو من خلاله التحكم والسيطرة على مسرح العمليات وعلى السواء يستطيع تثبيت خطوط الهجوم والدفاع وبالتالي يوفر لنفسه مزيد من الحركة والمناورة
3_ هل هي معركة مدن أم معركة جيوش وفق النمط الكلاسيكي المعروف ( جبهات ومحاور )
4_ وهو الاهم _ أين العمق الاستراتيجي للعدو وماهي خطوط أنسحابه هل هو البحر أم الصحراء ام النتيجة الحتمية وهي التيه
رابعا _ على ماذا يراهن العدو ....؟؟؟
1_ على جيشه واسلحته وخططه وتكتيكاته
2_ الدعم الخارجي وامريكا بالذات (قريبة التفكك ) ومن سار في ركبها
3_ تحالفاته في المنطقة والابعد منها
4_ الخونة والعملاء ام على المظلات الدولية العفنة التي ستنهار وتتغير قوانينها عما قريب ضمن متطلبات عالم متعدد الاقطاب
5_ لوبيات الضغط الصهيونية المنتشرة في العالم وعصابات الارتزاق والمافيات والجريمة المنظمة التي يقودها
خامسا _ ماهو حجم حسابات العدو وسقوف توقعاته لتجنب الكارثة
1_ خسارة معركة دون ضرر جسيم
2_ تحرير جزء من الأراضي المغتصبة
3_ الانهيار الشامل للعدو وتحرير كافة الأراضي
سادسا _ ماتقدم استفهامات بسيطة وعند وضع الإجابات عليها يستطيع القارئ اللبيب معرفة مدى أهمية استراتيجية الردع المقاوم المعروفة بوحدة الساحات ومستقبل الكبان الصهيوني المهزوز
☆ موقفنا ثابت
☆نصرنا قادم
☆قرارنا مقاومة
ــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha