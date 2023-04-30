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استراتيجية وحدة الساحات ماذا تعني وما  أهميتها..؟!

101 2023-04-30

عباس الزيدي ||

 

اولا _ بعد سيف القدس اطلق مفهوم وحدة الساحات كاستراتيجية ردع فماذا تعني هل هي ..  

1_ تعبير عن ساعة الصفر لانطلاق المنازلة الكبرى  مع الاستكبار والصهيونية العالمية في المنطقة  حال حصول عدوان على احد  دول محور المقاومة

2_ أم انها تعني تبادل القدرات والامكانيات وتقتصر على الدعم اللوجستي والمادي  والمعنوي وتوفير المعلومات

3_ او انها تعني التعبئة والحشد و التخندق والتموضع  والقتال في ذات الميدان والساحة المستهدفة  كما حصل في الدفاع عن سوريا الصمود والمقاومة

4_ ام انها تعني كل ماتقدم  واستخدام كل الخيارات  المتاحة

ثانيا _ كيف ارتقى  هذا المفهوم إلى إستراتيجية  ردع هل كان رهانه على

1_ الزمن

2_ الجغرافيا

3_ الامكانيات والموارد البشرية 

4_ الأحداث والازمات والتحولات الجذرية

5_ الأقصى والتحديات والداخل الفلسطيني المتفجر  وعرب 1948  و وحدة الفصائل الفلسطينية  كدافع مهم  قبالة التراجع الصهيوني

ثالثا _ ماهو شكل المعركة وقواعد الاشتباك التي فقد السيطرة علبها إضافة إلى المباغتة

 1_ هل هي معركة مفتوحة  برا وبحر وجوا  تستخدم فيها كل وسائط المعركة 

2_  أم  انها خاطفة او محدودة على مستوى محور يستطيع  العدو من خلاله التحكم والسيطرة على  مسرح العمليات وعلى السواء يستطيع  تثبيت خطوط الهجوم والدفاع وبالتالي يوفر لنفسه مزيد من الحركة والمناورة 

3_ هل هي معركة مدن أم معركة جيوش وفق النمط الكلاسيكي  المعروف ( جبهات ومحاور )

4_ وهو الاهم _ أين العمق الاستراتيجي للعدو وماهي خطوط أنسحابه  هل هو البحر أم الصحراء  ام النتيجة الحتمية وهي  التيه

رابعا _ على ماذا يراهن  العدو ....؟؟؟

1_ على جيشه واسلحته وخططه وتكتيكاته  

2_  الدعم الخارجي وامريكا  بالذات  (قريبة التفكك ) ومن سار في ركبها 

3_ تحالفاته في المنطقة  والابعد منها

4_ الخونة والعملاء ام على المظلات الدولية العفنة  التي ستنهار وتتغير قوانينها عما قريب ضمن متطلبات  عالم متعدد الاقطاب

5_ لوبيات الضغط الصهيونية المنتشرة في العالم وعصابات الارتزاق والمافيات والجريمة المنظمة التي يقودها

 خامسا _ ماهو حجم حسابات العدو وسقوف توقعاته لتجنب الكارثة

1_ خسارة معركة دون ضرر جسيم

2_   تحرير جزء من الأراضي المغتصبة         

3_ الانهيار الشامل للعدو وتحرير كافة الأراضي

سادسا  _ ماتقدم استفهامات بسيطة وعند وضع الإجابات عليها يستطيع  القارئ اللبيب معرفة مدى أهمية استراتيجية الردع المقاوم المعروفة بوحدة الساحات  ومستقبل الكبان الصهيوني المهزوز

☆ موقفنا ثابت

☆نصرنا قادم

☆قرارنا مقاومة

 

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