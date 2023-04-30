استراتيجية وحدة الساحات ماذا تعني وما  أهميتها..؟!

عباس الزيدي ||

اولا _ بعد سيف القدس اطلق مفهوم وحدة الساحات كاستراتيجية ردع فماذا تعني هل هي ..

1_ تعبير عن ساعة الصفر لانطلاق المنازلة الكبرى مع الاستكبار والصهيونية العالمية في المنطقة حال حصول عدوان على احد دول محور المقاومة

2_ أم انها تعني تبادل القدرات والامكانيات وتقتصر على الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي وتوفير المعلومات

3_ او انها تعني التعبئة والحشد و التخندق والتموضع والقتال في ذات الميدان والساحة المستهدفة كما حصل في الدفاع عن سوريا الصمود والمقاومة

4_ ام انها تعني كل ماتقدم واستخدام كل الخيارات المتاحة

ثانيا _ كيف ارتقى هذا المفهوم إلى إستراتيجية ردع هل كان رهانه على

1_ الزمن

2_ الجغرافيا

3_ الامكانيات والموارد البشرية

4_ الأحداث والازمات والتحولات الجذرية

5_ الأقصى والتحديات والداخل الفلسطيني المتفجر وعرب 1948 و وحدة الفصائل الفلسطينية كدافع مهم قبالة التراجع الصهيوني

ثالثا _ ماهو شكل المعركة وقواعد الاشتباك التي فقد السيطرة علبها إضافة إلى المباغتة

1_ هل هي معركة مفتوحة برا وبحر وجوا تستخدم فيها كل وسائط المعركة

2_ أم انها خاطفة او محدودة على مستوى محور يستطيع العدو من خلاله التحكم والسيطرة على مسرح العمليات وعلى السواء يستطيع تثبيت خطوط الهجوم والدفاع وبالتالي يوفر لنفسه مزيد من الحركة والمناورة

3_ هل هي معركة مدن أم معركة جيوش وفق النمط الكلاسيكي المعروف ( جبهات ومحاور )

4_ وهو الاهم _ أين العمق الاستراتيجي للعدو وماهي خطوط أنسحابه هل هو البحر أم الصحراء ام النتيجة الحتمية وهي التيه

رابعا _ على ماذا يراهن العدو ....؟؟؟

1_ على جيشه واسلحته وخططه وتكتيكاته

2_ الدعم الخارجي وامريكا بالذات (قريبة التفكك ) ومن سار في ركبها

3_ تحالفاته في المنطقة والابعد منها

4_ الخونة والعملاء ام على المظلات الدولية العفنة التي ستنهار وتتغير قوانينها عما قريب ضمن متطلبات عالم متعدد الاقطاب

5_ لوبيات الضغط الصهيونية المنتشرة في العالم وعصابات الارتزاق والمافيات والجريمة المنظمة التي يقودها

خامسا _ ماهو حجم حسابات العدو وسقوف توقعاته لتجنب الكارثة

1_ خسارة معركة دون ضرر جسيم

2_ تحرير جزء من الأراضي المغتصبة

3_ الانهيار الشامل للعدو وتحرير كافة الأراضي

سادسا _ ماتقدم استفهامات بسيطة وعند وضع الإجابات عليها يستطيع القارئ اللبيب معرفة مدى أهمية استراتيجية الردع المقاوم المعروفة بوحدة الساحات ومستقبل الكبان الصهيوني المهزوز

☆ موقفنا ثابت

☆نصرنا قادم

☆قرارنا مقاومة

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