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يسألونك عن السودان ..!؟


محمد صادق الحسيني ||

 

إليك أبرز أرقام السودان الرسمية التي تجعله ضمن أغنى دول العالم بـالثروات.. و ما خفي أعظم :

• 200 مليون فدان هي المساحات الصالحة للزراعة  المزروع منها حالياً 64 مليون فدان فقط!

• 115 مليون فدان هي المراعي الطبيعية

• يهطل على السودان 400 مليار متر مكعب  ماء سنوياً

•يمتلك سادس أكبر ثروة حيوانية في العالم بحجم 130 ملايين رأس من المواشي

•42 ألف طن إجمالي إنتاج السودان من الأسماك سنوياً

•احتياطي الذهب يقدر بـ 1550 طن

•ثالث أكبر منتج في أفريقيا للمعدن النفيس بـ إنتاج 93 طن

•احتياطيات الفضة تقدر بـ 1500 طن

• 5 ملايين طن من النحاس

•1.4 مليون طن من اليورانيوم

• يستحوذ على 80% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي الذي يدخل في 180 صناعة في القطاعات الغذائية والدوائية  يتم تهريب واحتكار 70% منه سنوياً من قبل شركات محلية وعالمية

•ينتج 39% من السمسم الأبيض في الإنتاج العالمي و 23% من السمسم الأحمر.

و حين إشتغل رجل الأعمال صالح الراجحي في مشروع خيري عبر استثمار أراضي سودانية لـزراعة الارز و باع طنّ الارز للسودانيين بـِ 70$ في وقت كانوا يستوردونه بـِ 320 دولار.. تمّ ايقاف المشروع !

فـهذه كلها ثروات غير مستغلة ، و المستغلّ منها بـيد المهرّبين و الشركات الأجنبية و الخاصّة ، وفي المقابل عمل حكومي ضعيف و فساد متجذّر

ثمّ نسأل لماذا تتصادم الدول الكبرى على السودان و تمنعه من النهوض و تختبىء خلف عملائها المحليين !؟

 

وعيك_ بصيرتك

 

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