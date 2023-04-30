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شبهة ورد..!


خالد غانم الطائي ||

 

يشكل  النواصب  على زائري آل  النبي الاطهار(عليهم  الصلاة والسلام)عندما  يعمدون  الى  تقبيل عتبة  باب  الحرم  عند  تأدية الزيارة من  وضع  السجود  وعدوا  ذلك  سجودا  لصاحب  المرقد  الشريف.

وهذا  غير  صحيح   اطلاقا  فالسجود لله-سبحانه  و تعالى- ومن  الشواهد  القرآنية للرد  على ذلك  هو  سجود  اخوة  يوسف (على  نبينا وآله  وعليه  الصلاة والسلام)وامه وابيه  بين  يدي  يوسف .  قال ' تعالى-(قال  يا  ابت  اني  رأيت  احد  عشر  كوكبا  والشمس والقمر  رأيتهم  لي  ساجدين)وكذلك  سجود  الملائكة  التكريمي  لابينا  آدم(عليه  السلام)..قال  تقدس  اسمه(...فسجد  الملائكة...)وايضا   سجود  المسلمين وهم  يستقبلون الكعبة  المشرفة..

وكذلك  حال  الزائر في  تقبيله  عتبة  باب حرم المراقد  الشريفة.

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