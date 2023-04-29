الكفاءة والنزاهة معيار نجاح  الامم

عباس الزيدي ||

ديفيد بلانكت بريطاني كفيف البصر من مواليد 1947 شغل اكثر من وزارة في حكومة توني بلير منها التربية والرعاية الاجتماعية و وزارة الداخلية رغم انه كفيف

انخرط في المدارس الخاصة لذوي الاحتياجان الخاصة واكنل دراستة و

كان ترؤسه البرنامج الثوري والتطوري للمواصلات العامة والذي أدى إلى خفض ثمن تذاكر المواصلات وتحسين ساعات الرحلات أعظم أعماله في مجلس العاصمة، أدى ذلك لمحاولة مجلس لندن الإقتداء به. استمر في العمل في مجلس مدينة شيفيلد، وتولى أولا منصب رئيس المجلس المسؤول عن الخدمات الاجتماعية، ثم ترأس المجلس خلال الفترة من العام 1980 وحتى العام 1987. كما تم انتخابه في نفس الفترة ليترأس اللجنة التنفيذية لحزب العمل الوطني ولعب دورا رئيسيا فيه بصفته نائبا لرئيس الجمعية الوطنية للحكومة المحلية. وفي عام 1987 تم انتخابه عضوا في البرلمان عن حزب العمل لدائرة شيفيلد برايت سايد الانتخابية، وهي واحدة من ست دوائر انتخابية برلمانية في مدينة شيفيلد.

شغل عددا من المناصب عندما كان حزب العمل في المعارضة، ولكن في عام 1997عندما ترأس بلير الحكومة تولى ديفيد منصب وزارة التعليم والتوظيف في مجلس الوزراء، وبعد أربع سنوات لاحقة تولى منصب وزير الداخلية (المسؤولة بشكل كامل عن القانون والنظام، والعدالة الجنائية، والهجرة ومكافحة الإرهاب) وتولى لفترة قصيرة كامل المسؤولية عن الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والتقاعد•

بعد توليه وزارة الداخلية قدم ديفيد بلانكت استقالته على خلفية الاشاعات حول قيامه بمنح تأشيرة لمربية بطريقة غير شرعية

وقال بلانكت والذى كان من ابرز اعضاء الحكومة لصرامته فى مكافحة الارهاب _ قدمت اليوم استقالتى لرئيس الوزراء

واضاف انه يستقيل من منصبه بعد ان اثبت المكلف بالتحقيق فى اتهامات وجهت للوزير باستخدام نفوذه لمنح مربية من اصل فيليبينى تاشيرة ووجود تبادل رسائل فى هذا الشأن بين مكتب بلانكت ومسؤولى جهاز الهجرة•

النزاهة والكفائة ٧ما المعيار الاساسي لتقدم الامم ولم تكن الإعاقة يوما من الايام سببا لعزل الكفاءات والطاقات المبدعة وابعادها عن مصدر القرار او المسؤولية اذا ماتوفرت فيها شروط الكفائة والنزاهة•

اضع ذلك تحت انظار السيد رئيس الوزراء المحترم السيد محمد شياع السوداني وسط مايشاع للتعديل الوزاري المرتقب

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