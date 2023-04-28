قراءة فنية وإعلامية لفلم الرسالة والعقاد

يوسف الكاتب ||

(1)

في سطور

الاسم : مصطفى العقاد

مواليد :١٩٣٠ميلادي

الدولة : سوريا

الحالة الاجتماعية : أعزب

الديانة : مسلم سني

الأسرة : فقيرة

قرر أن يسافر الى أمريكا لأنه كان يعشق السينما ، وعندما كان عمره تسعة عشر سنة أعطاه والده ٢٠٠ دولار فقط .

عمل في أمريكا منظف للصحون ، وعمل في إحدى البيوت لكي يحصل على المال لينفق على نفسه وعلى دراسته . تخرج الأول على دفعته ودراسته كانت حول المسرح .

تزوج من امرأة مسيحية أمريكية أنجبت له ثلاثة أولاد .

تأثر مصطفى العقاد بالمخرج الكبير هتشكوك .

أثناء وجوده في أمريكا لم يخرج أي عمل سينمائي بمستوى راقٍ . وكان تخرجه عام ١٩٥٨ م .

في عام ١٩٧١م لا يعرف الى أين يذهب ! وان الذي اكتشف العقاد زميله محمد السنعوسي .. بعدها تعرف على المليادير السعودي عدنان خاشقجي وطرح عليه فكره تخدم العرب وهي ان يعملوا مشاريع سينمائية في هوليود .. فوافق عدنان خاشقجي وفتح له مكتب في لبنان وناقش معه ان ينفذ عملاً تاريخياً عن الإسلام والمسلمين ويعرضه في السينما العالمية هوليود .

اتفق مصطفى العقاد على ستة من كتاب السيناريو ، من ضمنهم الكاتب الايرلندي هاري كيرك .. بعدها قدم سيناريو فلم الرسالة الى جامع الأزهر والى المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان ، وتمت الموافقة على سيناريو فلم الرسالة ، وكانت كل أوراق السيناريو خضراء اللون ومختومة بماء الذهب ، وعليها ختم جامع الأزهر .. على ان ينتج فلم الرسالة بنسختين العربية والانكليزية ، وتم تمويل فلم الرسالة من الكويت والمغرب وليبيا ، ومجموع الكلفة الإنتاجية كانت 10 عشرة ملايين دولار . وتمت المباشرة بالعمل في المغرب وبنوا مدينة سينمائية هناك حتى تنقل لنا أحداث الفلم .. وعندما جرى التصوير وقطعوا فيه مراحل ، تدخلت السعودية لتمنع إنتاج فلم الرسالة ، حينها إلتقى مصطفى العقاد بملك المغرب وقال له : لابد من ان نتوقف عن انتاج هذا الفلم .. وبعد فترة ذهب العقاد الى الرئيس الليبي معمر القذافي وتوصل معه على اتفاق ان الفلم ينتج في ليبيا ويمدهم هو بالتمويل .

(2)

قصة فلم الرسالة

بُعث النبي محمد (صلوات الله عليه وآله) في مكة المكرمة .. وفيها لقاؤه وتعبده في الغار ، حيث هبط عليه ملك الوحي جبرائيل (ع) فقال للنبي محمد (ص) : (اقرأ باسم ربك الذي خلق * .... الذي علم بالقلم) .. واخبره بأنه النبي (ص) ، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى للأمة رسولاً ونبياً للناس كافة .. وانطلق لينشر دعوته وابتدأ من الدعوة السرية الى الدعوة العلنية .. واجهته قريش بكل ما تملك لمنعه من ذلك ، حيث استخدمت كل الأساليب والوسائل الإرهابية من قتل ونفي وسجن ، لكن النبي (ص) وأصحابه ظلوا شامخين برسالتهم الإلهية الى ان انتصرت رسالة السماء ، وفتح النبي (ص) مكة وأرسى قواعد الإسلام الذي تعتمد على الرحمة والإيمان والسلام والعدل .

· أهم الأذرع التي يعتمد عليها الفن

١.. مخرج مميز يجيد فن الاخراج

٢.. كاتب مبدع

٣.. ممثلون مقتدرون

٤.. فنانون للسنوكرافيا وأصحاب اختصاص

٥ .. إنتاج عالٍ

فكل من يريد ان يخرج عملاً فنياً يجب ان يستعين بهذه الوسائل كي يجيد فن اللعبة باحترافية .. هنا أقدم مصطفى العقاد على جلب طاقات وقامات يشار إليها بالأبدع .

الممثلون

١ .. عبد الله غيث / بدور حمزة عربي

٢ .. انطوني كوين / بدور حمزة إنكليزي

٣.. منى واصف / بدور هند عربي

٤ .. ايرين باباس / بدور هند انكليزي

٥ .. الموسيقى التصويرية / موريس جار

٦ .. مدير التصوير / جاك هيليارد

٧ .. السينارست

عبد الحميد جودة السحار

توفيق الحكيم

عبد الرحمن الشرقاوي

محمد علي ماهر

هاري كريج الايرلندي

٨.. أنتج فلم الرسالة بنسختين عربية وانكليزية

٩ .. انتج الفلم عام 1976 م

١٠.. ترجم الى ١٢ لغة

١١ .. أول عرض لفلم الرسالة كان في أوروبا

١٢.. ربح فلم الرسالة ٩٠ مليون دولار

(3)

سينما هوليود

هناك سياسات تحمل أفكاراً وروى وتصورات عن الإنسان والعالم وكيفية برمجته وفق ما يريدون كي يجعلوا المتلقي لعبة بين أيديهم يحركونهم كدمى صبيانية كيفما يشاءون عبر الصورة واللون والكلمة واللقطة الخادشة للحياء عبر الجنس الرخيص وذلك من خلال عرض مفاتن المرأة بطريقة شيطانية .. ثم يستخدمون وسيلة أخرى لتحقيق غايتهم وهي العنف .. حيث أن اغلب أعمالهم السينمائية تعتمد على دعامتين هما :

١.. الجنس

٢ .. العنف

٣ .. تُستخدم الصورة بفن وخيال جاذب

٤.. صرف الأموال الكثيرة لأجل إسقاطنا في فنهم

٥ .. توظيف الرؤى والأفكار القبيحة بأساليب تزين القبيح وتجعله جميلاً

٦ .. يمارسون ألعابهم السينمائية باحترافية من خلال الاختصاص

٧.. المسيطر على سينما هوليود العالمية هم :

اليهود (الصهاينة)

النصارى (الصليبيون)

الماسونية

الملحدون

المثليون

الوجوديون

ومن لا دين له ولا هوية ولا انتماء

هؤلاء هم المسيطرون على سينما هوليود ، ولا يسمحون لغيرهم بالعمل في هذه الساحة السينمائية العالمية وبالأخص لا يدخلها المسلمون .

· لقطات فنية لفلم الرسالة ماتزال حاضرة في الذاكرة

١ .. ظهور سيف الإمام علي (ع) وهو أول سيف رفع في الإسلام . ومرة ثانية ظهر السيف في معركة بدر الكبرى حينما برز إليه مشركو قريش ، فقتل الإمام علي (ع) الوليد .. وقد صوره العقاد بلقطة احترافية وفنية حيث ارتفع سيف الإمام علي (ع) الى السماء ثم هبط الى الأرض ليذبح الوليد .

٢.. في بداية الفلم هناك ثلاثة فرسان بعثهم النبي محمد (صلوات الله عليه واله) الى الحكام يبلغهم برسالة السماء

٣.. إعلان الجهر بالدعوة الإسلامية وهم يهتفون : الله الكبر

٣.. مجيء حمزة (ع) وصفعه لأبي جهل وإسقاطه أرضاً بلقطة فنية رائعة

٤.. مقتل حمزة سيد الشهداء (ع) بلقطة فنية رائعة أخرى تثير الشجون

٥ .. ابن سلول وفي مسجد رسول الله (ص) وحينما اخبرهم النبي محمد (ص) ان يتآخون فيما بينهم فيقوم ابن سلول المنافق ليعانق بلالاً مؤذن النبي (ص) .. من خلال هذه اللقطة جعل المشاهد وكأنه يشمُّ رائحة النفاق منه .. وهذا برأيي إبداع في أداء الممثل .

(4)

الأخطاء الفنية في فلم الرسالة

هناك بعض الأخطاء الفنية في فلم الرسالة والتي ارتكبها العقاد دون ان يعي ، وتناولها النقاد وكتبوا عنها .. وهنا لا أريد ان أعيدها ، وانما هناك أخطاء أخرى لم يتناولها اؤلئك النقاد ومنها :

١.. الغار : حيث اظهر لنا العقاد الغار بصورة معتمة مظلمة ، بل إن ظلام الغار كان شديد الظلمة

٢.. هنا نسي العقاد او تناسى بأنه يتعامل مع :

ا . القران الكريم

ب . النبوة المتمثلة بالنبي محمد (ص)

ج . جبرائيل (ع)

وجبرائيل (ع) يقرأ على النبي (صلوات الله عليه) آيات القران الكريم (اقرا باسم ربك الذي خلق)

٣.. كان على المخرج مصطفى العقاد ان يتعامل مع القران والنبوة والوحي الإلهي برمزية عالية تحمل كل دلالات الخير والبركة ، ويصور لنا الغار بطريقة تنسجم معها ، كإفاضة النور والإصباح كي نستلهم من نور القران ومن نور النبوة ومن نور الوحي أجلى المعاني ، وكان عليه ان يستخدم الإضاءة ليظهر لنا الغار كله إشراق ونور .. لكن للأسف وقع العقاد بالخطأ الكبير عندما صور لنا الغار مظلماً

٤ .. في نهاية فلم الرسالة تظهر اللقطات الفنية لنا بان امة النبي ) ص) أصبحت جماعة كبيرة ، ثم انتقل الى الأذان والصلاة ، وانتهى بالتسليم .. ولم يعطينا نهاية مفتوحة بحجم رسالة الإسلام الخالدة

٥.. هناك إشارة من مخرج فلم الرسالة وبالذات في آخر صورة للفلم ، تظهر لنا لوحة للغروب .. وأنا في رأيي ان مصطفى العقاد وضعها دون ان يعيها .. ولنا رأي فيها ، لكن لا أريد طرحه الآن .

· المعارك التي صورها في الفلم

١ .. معركة بدر الكبرى

٢.. معركة احد

ولنا ان نساءل العقاد : لم لم يتطرق الى معركة الخندق مثلاً او معركة خيبر ؟.

والحقيقة لأنه ما أراد ان يظهر اليهود ودورهم السلبي في تلك المعارك .

ثم انه أراد ان يصدر فلم الرسالة الى العالم الغربي وهوليود خصوصاً ، وخشي من عدم عرضه هناك .

وربما له في عدم إبراز حقيقة اليهود مآرب أخرى .

· إعلام الوهابية في فلم الرسالة

التشويه والتزوير والغش والتدليس وقلب الحقائق هي بعض من ميزات إعلام الوهابية والنواصب ، وان مقولة النبي محمد (صلوات الله عليه) بفتح مكة وهي (من دخل دار أبي سفيان فهو امن) قد روج لها الإعلام الناصبي وأعطاها صبغة أخرى ! ياترى من هو أبو سفيان ؟

قبل ان نعرف الحقيقة دعونا نقف قليلاً عند ابي سفيان وزوجته هند :

١ .. ان أبا سفيان هو أول من وقف بوجه النبي (ص) ودعوته ، وسخر الأموال والرجال ضده.

٢.. عائلة أبو سفيان معروفه بالفساد والرذيلة والموبقات وهم أصحاب رايات وقتل وتشريد وتعذيب ، فقد نفى المؤمنون في شعب أبي طالب ، حتى مات أبو طالب (رض) وماتت خديجة (ع) .

هذه بعض من صفات أبي سفيان ، فكيف يطلق عليه النبي محمد (ص) مقولته (من دخل دار أبي سفيان فهو امن) ؟ .. والحقيقة ان النبي محمد (ص) أطلق تلك المقولة على أخٍ له في الرضاعة وانه اسلم قبل ان يدخل مكة واسمه (أبو سفيان ابن الحارث المغيرة ابن عبد المطلب) .. لكن الإعلام الوهابي حاول ان يضفيها على أبي سفيان زوج هند .

(5)

موت مصطفى العقاد

في سنة ٢٠٠٥ م انتقل الى رحمة الله المخرج السوري مصطفى العقاد على اثر انفجار في عمان الأردن حيث كان العقاد يسكن في فندق (كرند حياة) .. وقبل وفاة العقاد بيومين قُتلت ابنته (ريمة) .

وقد يقول قائل : ان موت العقاد كان مدبراً من قبل تنظيم القاعدة ! .. نقول : كلا ، بدليل أن القاعدة فجرت فندقين آخرين في الوقت نفسه ، وراح ضحيتها سبعون إنسان .. ان موت العقاد كان غير مقصود لا من القاعدة ولا من غيرها ، وإنما كل أفعال تنظيم القاعدة كانت محاولة ان تزعزع الأمن في عمان الأردن .

· علامة استفهام

١ .. ان أول أفلام مصطفى العقاد هو فلم الرسالة وأنتجه واخرجه سنة ١٩٧٦ م بكلفة إنتاج ١٠ ملايين دولار .. وثاني فلم له هو عمر المختار وأنتجه سنة ١٩٨١ بكلفة إنتاج ٣٥ مليون دولار .

٢ .. بعد وقف العمل والتصوير في المغرب ، توجه العقاد الى القذافي وبعد اللقاء أضاف العقاد ثلاثة شروط له :

ا. إمداده بالأموال

ب. طلب منه ان يمده بالمجاميع (الكومبارس)

ج. الموافقة على توفير المشروبات الكحولية لان الكادر بحاجة الى السكر

٣. وافق القذافي على جميع الشروط

٤. أنتج واخرج العقاد بعد فلم الرسالة وبأموالها أفلام عبارة عن :

ا .. أفلام هلوسة ورعب وجنون

ب.. أفلام مثل فلم توصيلة مجانية ، فيها مشاهد جنسية

٥. يدعي العقاد ان سبب إنتاجه وإخراجه لفلم الرسالة لأنه يريد أن يعلم أولاده الإسلام .. ونحن نسأله : هل تعليم أولادك الإسلام بعشرة مليون دولار ؟

٦. زوجة مصطفى العقاد مسيحية ! وقالت في ذلك : إني تزوجته مرتين .. المرة الأولى تزوجته وفق تعاليم المسجد إسلامياً .. والمرة الثانية تزوجته وفق تعاليم الكنيسة مسيحياً !

٧. تقول زوجة العقاد : أولادي الثلاثة يذهبون صباحاً الى المسجد ، ومساءً الى الكنيسة !

٨. حصل مصطفى العقاد على الجنسية الأمريكية

٩ . لم يتعرض العقاد في فلم الرسالة الى اليهود

١٠ . وكان حياديا معهم والحيادية عنده هي إضعاف الحق ونصرة الباطل

ب .. ولكي يسمحوا اليهود له بعرض فلم الرسالة ، ما عليه الا عدم الإساءة إليهم .. وعمل العقاد على ذلك !

ج.. حلم العقاد ان يكون مخرجا وعاملاً في هوليود

د .. وللعقاد مآرب أخرى تخصه

١١ . كان العقاد متأثراً بالغرب فهو أمريكي الطباع والذائقة والملبس والمأكل والمشرب

١٢. موت العقاد في عمان الأردن لم يكن مدبرا له وإنما كان موته عرضي

١٣. مات العقاد وبقيت زوجته على الديانة المسيحية

١٤. عمل مصطفى العقاد فلم الرسالة من اجل

ا.. المال

ب.. الشهرة

ج .. ليعمل مخرجا في هوليود

د .. لكن ظل حلمه بعيداً عن الواقع ولم يوفق لذلك

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