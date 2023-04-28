المقالات

استهداف العمامة مشروع استكباري


مانع الزاملي ||

 

رجل الدين ،عالم الدين ، المرشد الديني ، هذه التسميات يقصد بها ذلك الرجل الذي يضع يده على الجرح دائما ، ويوضح للناس تكليفهم ،وله تقوى مشهودة بين العلماء ،وليس المقصود هنا اي معمم ، واي مدعي ، بل اقصد رجل الدين الذي يؤثر في الناس وله كاريزما في الوسط الشعبي والرسمي ، والحرب التي شنها اعداء الدين ، التي اصطلح عليها بالحرب الناعمة ،هدفها العالم الذي يفضح مشاريع وخطط الاعداء ، واعداء الدين واعداء الانسانية ، الذين يعانون من فشل مشاريعهم بوجود عالم دين مبلغ او مرجع او مثقف رسالي ، ويحاولون نشر اسماء وصفات للانتقاص من العلماء ، بمفردة ( الملالي ) لما في ذهن العامة والساذج منهم ان المله ، هو ذلك الرجل الذي يدعي الدين وغالبا مايكون بسيطا وعفويا ولا يعلم من امور الدنيا شيئا ، ويحاولون ان يتنكروا لحقيقة ان المعمم ، يمكن ان نراه طيارا او دكتورا او عالم نفس او رئيس دولة ، او قائد امة كبيرة ، ويحاولون تسطيح مقام المعمم على ذلك الروزخون الذي لايهمه سوى النواعي والبكاء وعقد الزواج وغيرها ، وفي العراق ، وقبلها ايران ، العلماء والمعممون في الواجهة وفي القيادة ، فمن تجربة الامام الراحل ، وقيادة الولي المفدى ، مرورا بالامام السيستاني ، كان لهم دورا كبيرا وملفتا حيث بناء دولة عصرية وربما نوويه مستقبلا ، ومعمم يتصدى لأفشال اكبر مشروع تآمري خططت له قوى الشر ورصدت له المليارات من الدولارات والالاف من وسائل الاعلام والفضائيات وشبكات تواصل لاتعد ولاتحصى ، وكان المفترض في عقول الاعداء ، ان يسقط الاسلام بيد شذاذ ساقطون ، منهجهم الذبح والاعتداء وهتك الحرمات ،ليقال ان الاسلام هو هذه النسخة القذرة وعلى الناس ان تغادر الدين ، والذي حصل هو فتوى تتألف من كلمات معدودة تطيح بمشروع كبير ورهيب ، بعد هذه القراءة اتضح للاعداء ان العدو الذي لايهزم والبناء الذي يتجدد يديره مجموعة اسمها المعممون ، والعاملون منهم او ما اصطلح عليهم اسم ( المهدويين) لذلك تجد الماكنة الاعلامية والاستهداف الممنهج ، بالقتل تارة وبالتشهير وسوق التهم المفبركة تارة اخرى هو المشروع الجديد ، وليس مصادفة ان يقتل عالم دين كبير في ايران ، وبعده بيوم حملة شعواء ضد السيد القزويني ، هذا الرجل الذي افنى عمره ملازما للمجاهدين والجهاد المنبري ذو الاسلوب الأخاذ ، لكي تساق ضده التهم ، وبطريقة لاتقنع سوى الجهلاء من ابناء جلدتنا وما اكثرهم ، حيث نرى ان صفحات التواصل بكل انواعها ، تويتر ، فيس بوك ، تيك توك ،انستكرام ،ووو، كلها تتحدث عن فساد وشبهات لا اول لها ولا آخر ، وهذا العبد الصالح الذي يبلغ من العمر 93؟سنة ، توجه ضده التهم لكي يقال ان العلماء فاسدون ، واختيار السيد مرتضى القزويني ، لكي يوحون للسذج ان هذا الذي تنقادون لكلامه وتتفاعلون مع ارشاداته هو رجل سارق ، لكي يحدث طلاق بين المريدين وهذا الرمز المحترم ! وانا لست في معرض شرح التهم لكن قراءتي للمشهد هي ان هناك مخطط جديد لأستهداف العلماء مما يتطلب وعيا وحذرا من مشروع الاعداء ، الذي يرومون فيه من ضرب الدين بأهله الصلحاء ، عندها سيكون الشباب دون ساتر يدفع عنهم هجمات الاعداء ،ان الاساءة لرجال الدين الصالحين منهم   اساءة للدين ، والتصدي من الواعين للدفاع عنهم والذب عن حماهم واجبنا نحن الذين نمسك بالقلم  لنكون جهاز انذار مبكر ،ولدينا من يقرأ ، والتبيين هنا افضل السبل للرد ، لان الحكمة العلوية تقول ( ردوا  الحجر من حيث اتى فان الشر لايدفعه  الا الشر ) كفانا الله شر الاعداء متى واين وكيف كانوا.

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا يقولون للمهدي ارجع يبن فاطمة؟!
قراءة فنية وإعلامية لفلم الرسالة والعقاد
حرمةُ العلماء، مهمة المكلّف..
استحضار الخيارات الطائفية في الأنتخابات التركية ،،!
جهاد التبيين ضرورة ملحة
القلب يهتف الى امام زمانه
احذروا وباء المخدرات
اختراق المدن المقدسة..!
استهداف العمامة مشروع استكباري
يوم تاريخي.. أردوغان يعلن تركيا دولة نووية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك