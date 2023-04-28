محمد جواد الدمستاني

إنّ مرحلة الشباب هي مرحلة الحيوية و النشاط، و إنّ الإنسان في هذه الفئة العمرية وهي بين 15 إلى 25 عاما تقريبا ، هو الأكثر قوة و قدرة و صلابة بين مراحل العمر الأخرى عند البشر، وهي المرحلة الأهم في مراحل الإنسان في عوالمه المتعددة، و قد تكون هي التي تحدد مصير الإنسان فيما بقى من عمره في هذا العالم، و فيما يأتي من عوالمه الأخرى، و «الدنيا مزرعة الآخرة»( )، و «بالدّنيا تُحرز الآخرة»( ).

و الشباب هم مستقبل الأمم ، يحققون طموحاتها و يصعدون بها حضاريا إلى أرقى المراتب و أسمى الدرجات، و لذا ينبغي أن ينصب الجهد الوافي و الاهتمام الكافي على هذه الفئة العمرية، و التي بها طاقة أوسع من غيرها، ولهذا تقع مسؤولية كبيرة على المؤسسات و التجمعات الثقافية و الاجتماعية و الدينية و المراكز أمام هذه الفئة الطموحة، ومساعدتها في اغتنام شبابها ، « اغتَنِمْ ..شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ»( )، و بناء المجتمعات بها بناءً صلبا و مسؤولا حضاريا.

وهم الفئة الأكثر تقبلا للأفكار و الأكثر انفتاحا عليها و الأكثر تأثرا بها، خاصة صغار السن منهم، ولذا ورد في الروايات «إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ، ما ألقي فيها من شئ إلا قبلته»( )، و «عليك بالأحداث ، فإنهم أسرع إلى كل خير»( )، و الحَدَث هو صَّغير السِّنِّ أو الشابٌّ و الجمع أحداث أي شباب.

ولذا فإنّ دراسة استقطاب الشباب مهمة و ضرورية، و حتى تتم الفائدة و تكتمل المنفعة بعد طرح هذا الموضوع نظريا يحتاج الأمر إلى متابعات لاحقة تطبيقية و عملية تعزز البعد النظري الذي يطرح هنا.

و سيشمل هذا الموضوع هنا عدد من الملاحظات أو الاقتراحات أو التوصيات التي هي مهمة في استقطاب الشباب في المراكز الاسلامية في المهاجر.

و تختلف أهميتها من اقتراح إلى آخر، و سيكون بعضها قابل للانتباه و التطبيق العملي، و قد استفيد بعضها من خلال المناقشة مع بعض الشباب ، و الاقتراحات أو التوصيات هي:

1- الرحلات الثقافية و الترفيهية

إنّ من أهم طرق جذب الشباب إلى المراكز الاسلامية و التدين و الدين هو تنظيم الرحلات الثقافية الترفيهية بين الشباب في أوربا ، وهم معتادون عليها كما هم في مدارسهم و مراحلهم الدراسية، فاسلوب الترفيه عن النفس و التنفيس و إقحام معاني و مواد تربوية و تعليمية و دينية من صلاة جماعة، و بيان بعض المسائل الفقهية، و قراءة الأدعية في هذه الرحلات من أكبر عوامل النجاح في جذب الشباب إلى الساحة التدينية و الالتزامية و التعرف على الدين و كذلك في خلق تجمعات شبابية متواصلة بينها و تكتلات اجتماعية شبابية .

2- كنوع من التطبيق العملي للرحلات الثقافية و الدينية و مثال مضيء و ملهم و واضح هو تنظيم الزيارة الأربعينية للشباب، و اغتنام موسم الأربعين في توفيد الشباب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام و المشاهد الشريفة و الأماكن المقدسة، فهي في الحقيقة دورة عملية موفقة و ناجحة، و مجربة، فإنّ موسم الأربعين به من المعاني الروحية و المعنوية و الأخلاقية ما ليس في موسم آخر، و فيه اندماج الثقافات و القوميات، و الترفع عن صغائر الأخطاء، و السعي للانصهار في قيّم الإمام الحسين عليه السلام، كما فيه من التطبيق العملي للمؤمن في واجباته من صلوات و زيارات و تعاملات، و أخلاقيات، فهو دورة تدريبية كاملة تؤتي أُكُلها.

و لقد تم تجربة ذلك مع فئات لم تكن موالية في صغرها و كانت النتيجة مهمة و ضرورية لهم، و خاصة مع الأسر ، فحينما يزور المؤمن أو العائلة كربلاء في موسم الأربعين و يكرر الزيارة فإنّه يصير إلى الاندماج و الانصهار في البيئة الدينية مما يجعله أكثر ثباتا و قوة و تحديا للمصاعب الاجتماعية، و يكسب اطمئنانا روحيا و معنويا كبيرا ، و ثقافة حسينية.

و كمثال تطبيقي للرحلات أيضا ترتيب رحلات و دورات على طريقة الكشافة وهي الحركة الشبابية التربوية التطوعية العالمية، و على نمطها يمكن ترتيب و تنظيم الشباب و تنميتهم بدنيا و ثقافيا، مع التمركز في المؤسسات و المراكز الاسلامية، فإنّه عامل تواجد و تشجيع للشباب و جذب و استقطاب.

3- إدخال الرياضات البدنية كأحد أنشطة المراكز الاسلامية الفرعية إن أمكن، أو التنسيق مع القائمين على تلك النشاطات خارج المراكز ، فإنّ الرياضات تستهوي الشباب بطريقة كبيرة ، وهي ضرورية عامة و مفيدة للجسم ، و يقال «العقل السليم في الجسم السليم».

و هنا لابد من الإشارة إلى ضرورة أن يكون هذا النشاط الرياضي مفيدا ، و منظما و مرتبا في الوقت والجهد، و عدم تحويله إلى هدر ساعات من الترف أو التفرج.

و مع وجود الرياضات في المراكز أو ارتباطها بالمراكز سيكثر تواجد الشباب فيها، و يألفونها و يطّلعون على أنشطتها المختلفة ، مما يجلبهم إلى المراكز.

4- اختيار و ترشيح مسؤولين شباب في إدارة اللجان الفرعية في المراكز، مثل لجنة الاحتفالات، و النشاطات، و الرياضة و الشباب، فإنّهم الأقدر على فهم التعامل مع أترابهم و جيلهم.

و إشراك الشباب بشكل رئيسي في برامج المراكز و المؤسسات، و عدم الاقتصار على كبار السنّ و إن كانوا أكثر خبرة، فإنّ الشبابُ يستقطبون الشبابَ.

5- إشراك عدد من علماء الدين الشباب الذين ترعرعوا و نشأُوا في بلدان المهجر، و يعرفون طريقة التعامل و التكامل مع الشباب، و هم و الحمد لله ليسوا قليلين الآن، مما يمكنهم من فهم أكبر لمجتمعاتهم و مؤسساتهم ، و كذلك في معرفة القوانين و المزاج الاجتماعي العام.

6- استخدام لغة أهل البلد الرسمية في التخاطب مع الشباب و خاصة في برامجهم الخاصة مباشرة، و ليس باستخدام اللغات الأم في بلدانهم الأصلية ، أو باستخدام أجهزة الترجمة.

وهذه نقطة رئيسية مهمة في أوربا و في كثير من دول العالم، فهؤلاء الشباب قد ترعرعوا في المهجر و لا يتمكنون بصورة عميقة من الفهم بغير لغتهم المحلية الرسمية، و لا يفهمون مفردات اللغات الأخرى بوضوح، فلغتهم الأم هي اللغة المحلية و هي التي ينبغي أن تكون لغة التخاطب بين صغار السّنّ و الشباب في المهجر.

و المقصود من اللغة المحلية لغة أهل البلد كالفرنسية في فرنسا ، و الألمانية في ألمانيا ، أو لغة أهل المنطقة نفسها إن كانت في البلد أكثر من لغة مثل بلجيكا و سويسرا.

و كذا في استعمال اللغة المحلية في المجالات الأخرى كالكتب أو البرامج الالكترونية و الفيديوهات، مع عدم إهمال اللغة العربية فهي ضرورية جدا في فهم الدين الإسلامي، و كذلك لغة الوالدين إن تعددت عن اللغة العربية.

7- اقتراح أن يكون المركز و المؤسسة الإسلامية مكانا لأخذ الدروس الخصوصية التي يتعلمها بعض الطلاب للتقوية ، بالتعاون مع المعلم و التلاميذ، فهذه طريقة أخرى لتعوّد الطلاب للمجيئ إلى المركز و الأنس به، و تكوين علاقة اتصال مع القائمين في المركز، و علاقات مع زملائهم و أترابهم.

و ان يكون المركز أو المؤسسة مركزا للتدريس و التعليم ، وكذا تعليم أبناء المجتمعات الأوربية و غيرها اللغة العربية أو اللغات الشرقية.

8- فتح دورات تدريبية متعددة و مرغوبة للشباب، بعضها يتعلق بالنشاط الاجتماعي و برامج التواصل الاجتماعي، مثل دورات في الفوتوشوب، و المونتاج، و الفيسبوك و غيرها من الدورات التي تكون تطبيقاتها العملية في دعم الثقافة الاسلامية و الفكر المحمدي الحق، و يجتمع في إقامتها الشباب.

و الاغتنام من برامج التواصل الاجتماعي بتقريب الشباب إلى بعضهم البعض، و تيسير اللقاءات عبر الفضاء الالكتروني، و الاستفادة من تلك البرامج في نشر إنتاجات الشباب الثقافية و الدينية و الاجتماعية المفيدة.

و كذلك دورات أخرى في فنون العمل الاجتماعي و الثقافي و الاداري و الصحيّ، مثل دورة الاسعافات الأولية و إنقاذ الأنفس البشرية، أو دورة في إدارة الأوقات وملء الفراغ فإنّ في تنظيم الوقت و ترتيب الأولويات فوائد عظيمة لا يدركها كثير من الناس ولذا تذهب كثير من أوقاتهم سدى و ضياع !!!

وكذلك دورات في المعارف الإسلامية. كما يمكن تنظيم دورات تناسب الفتيات مما يرغبنّ فيه.

هذه الدورات و النشاطات تقرب الشباب إلى المراكز الإسلامية و تشعرهم باهتماماتهم الجزئية، و تعوّدهم على المراجعة الدورية للمراكز و تشارك في استقطابهم.

9- إجراء عدد من الفعاليات الخاصة للشباب و التي تخرج من الاطار التقليدي إلى إطار أكثر شبابية وحيوية مع المحافظة على المضمون و الهدف، مثل أن يعتمد الاحتفال بأحد الأعياد أو المناسبات على مسابقة ثقافية ممتعة، يكون الحضور فيها أكثر حماسا و مشاركة، و أكثر تركيزا على المعلومة حين الإجابة، و مما يزيدها متعة توزيع جوائز للفائزين و المشتركين.

إنّ إجراء المسابقات الثقافية طبقا للتجربة كان موفقا و ناجحا و به كثير من الحماس و الشوق و الرغبة، و كذا الرغبة في الحصول على الجوائز و إن كانت بسيطة و رمزية مما يزيدها شوقا و حماسا.

و تستعمل الآن طريقة المسابقة الالكترونية باستخدام الهواتف النقالة أو الموبيلات حيث يحدد البرنامج الأجوبة الصحيحة من الخاطئة و الأسرع إجابة ، و الفائزون ، و ترتيب المشتركون مباشرة، مما يزيد المسابقة متعة و يستهوي الشباب.

وكذلك الأعمال المسرحية الصغيرة و المفيدة.

10- قد يحتاج جذب الشباب في بعض الأمكنة إلى الخروج من الأساليب و طرق العمل التقليدية في الأمور العامة كاوقات البرامج و نوعية الأكل، فقد يكون الوقت المناسب لاحياء المناسبات هو يوم الأحد ظهراً أو ضحىً لفئة الشباب بدل ليالي عطلة نهاية الأسبوع في أوربا ، وقد يكون الطعام المناسب لهم هو ما يستطيبوه من الأكلات السريعة.

11- من الأمور الطاردة للشباب مسألة مطاطية وقت البرامج التي تقام في بعض المؤسسات و المراكز، و كذلك في إطالة مدة و زمن تلك البرامج، و بالتالي التقيّد و الالتزام بالضبط بالأوقات و زمن البرامج و المناسبات سيكون عامل جذب، فإنّ الشباب في أوربا مثلا قد اعتادوا أكثر على الالتزام و الانضباط في الأوقات في بداية دروسهم المدرسية و أعمالهم الوظيفية و نهايتها، بينما ترى بعض من المراكز لا يعطي هذا الانضباط أهمية كبيرة و لا يتقيد بأوقات البرامج، وقد يعلن ببدء برنامج في السابعة مساء بينما يبدأ فعلا و عمليا في الثامنة، و المطلوب هو احترام دقيق للأوقات، وعدم ذلك ينتج أثرا سلبيا على فئة الشباب و غيرهم.

و كذلك في مدة أوقات البرامج، فإنّ وقتها ينبغي أن يحدد بالمناسب مع الحاضرين و المحتفلين، و لا يكون مفتوحا طويلا جدا لساعات فيكون عامل مملٌ لبعض الشباب و غيرهم.

12 - ضخ و نشر ثقافة في الجالية الاسلامية تبيّن منزلة الشاب المؤمن عند الله في المراكز الاسلامية مع الاهتمام بهم و دعوتهم و اللقاء بهم، و هذه الثقافة تستمد جذورها من روايات كثيرة نحو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « سبعة في ظل عرش الله عزّ وجل يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل،..»( ).

و ما روي في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: « يا أبا ذرّ ، ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها ، وأهرم شبابه في طاعة الله ، إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صِدّيقا»( ).

و روايات داعية إلى العلم و التعلم و محذرة من عدم التفقه مما يوجب التأديب ، مثل رواية الإمام الباقر عليه السلام «لو اتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته»( ).

و رواية الإمام الصادق عليه السلام: «لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين: إما عالما أو متعلما ، ...»( ).

13- القيام بتعليم اللغة العربية و علوم الدين الاسلامي و تعاليمه و أخلاقياته يومي السبت و الأحد و أيام العطلات الرسمية، و إنما ذكرنا هذا متأخرا لحصوله في كثير من المراكز الاسلامية، فهذه الدروس تجلب الأطفال و صغار السن و كذلك أهاليهم، مما يجعلهم يألفون المكان و يكثرون الحضور فيه، و يرى الوالدان و الأسرة أهميته و تأثيره.

14- ضمن الأمور التي تساعد في تنمية و تطوير الشباب و طرق استمالتهم و استقطابهم لابد من توجيه السؤال لهم مباشرة، و الاستعلام منهم عن كيفية تنمية النشاط و تطويره، و يمكن أن تكون طريقة الاستبيان أو الاستبيانات مناسبة في الزمن و المناطق كأحد أدوات البحث عن حلول للشباب و طريقة استقطابهم و جذبهم، و الأفضل أن يكون باللغات المحلية التي يفقهونها و يدركون معانيها، كما أنّه يراعى فيها موافقتها و انسجامها مع المناطق و الأماكن التي يجري فيها الاستبيان، و زمن طرح الأسئلة، و مثل هذه الاستبيانات قد تعالج كثيرا من مواضع الخلل في تعامل المراكز و المؤسسات معهم، لأنهم يرون و يشخصون أوضاعهم أكثر من تشخيص غيرهم و إن كان الكبار قد مروا بفترة الشباب قبلهم، لأنّ ذلك يعتمد أيضا على الزمان و المكان وهو مختلف بينهم و بينهم، وهم «مخلوقون لزمان غير زمانكم»( ) كما ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام.