بناء قبور الائمة (عليهم السلام)

خالد غانم الطائي ||

يدعي النواصب ان بناء قبور الائمة الاطهار (عليهم السلام)بدعة ولذلك قاموا بهدم قبور آل النبي (صلى الله عليه وآله)اذ هدموا قبور(الحسن المجتبى وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق (عليهم السلام)وقبور صحابة النبي و عم النبي الكريم الحمزة بن عبد المطلب(رضوان الله عليهم )حتى بلغت القبور المهدمة عشرة آلاف قبر وحتى منزل رسول الله(صلى الله عليه وآله )لم يسلم..اذ قاموا بدفنه.

وقد ورد في القرأن الكريم تشييد قبور الصالحين وبنائها في سورة الكهف الاية٢١ ..اذ قال الله -عز و جل-(وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لاريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليم مسجدا)وهذا البناء والتشييد قام به الموحدون لله(..الذين غلبوا..).

وقد غلبوا المشركين بأمر المعاد (والقصة مفصلة ضمن قصص القرأن الكريم )

قال العلي العظيم(..أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون)سورة البقرة الآية ٨٥.

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