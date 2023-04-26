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وداعا للحرية...العالم يتجه لرقمنة العملة


مظهر الغيثي ||

 

أمريكا ترقمن الدولار والهند ترقمن الروبية

وستلحقها دول أخرى ذات اقتصاديات كبيرة وستكون هذه نهاية الحرية الشخصية في العالم ان اغلب دوافع الرقمنة هي أمنية للهيمنة على اكبر حصة متبقية من حياتكم

ستؤثر رقمنة العملة على الاقتصديات والسوق المالية العالمية والتوازنات الحالية ولن ينجح في تحريك الأعمال فستسيطر البنوك المركزية على كل شي وستضمحل سوق البنوك الوليدة

لا أمل الا بالسوق والنظام الموازي وليس امام العالم الا مجموعة بريكس والتي لن تنجينا من خطر تقييد حرياتنا فهم كذلك يسعون لنفس الاهداف وتقودهم نفس الاسباب

قريبا سيعرف البنك المركزي انك ابتعت ساندويش في شارع فلسطين او شربت شايا في شارع الرشيد او جنيت كتابا من شارع المتنبي

وداعا للحرية

 

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