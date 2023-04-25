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هو القمر العظيم..!


 

خالد غانم الطائي ||

 

في ليلة ربيعية هادئة جلست  تحت  السماء ورفعت هامتي اليها  فنظرت الى  القمر في كبدها وقد ارسل خيوط ضوءالمنيرة ليتلألا وضاءاوليخطف الانظاراليه من دون النجوم  الكثيرة..الكثيرة والتي  زينت  السماء وكانت  بحق  مصابيح  جميلة....

انها الليلة  الخامسة  عشر اذ  اكتمل  القمر بتمامه ...فحدقت به  برهة لامتع   ناظري  منه ..ثم  خاطبته:ايها  القمر  لقد  سرتني  رؤيتك  وآنستني  حقا..

ما أجملك وما اروعك وما  ابهاك  وما انورك؟؟!!فرد  علي القمر(وقد  ندى  جبينه  حياءا):أين  أنا من  قمر  لا يغيب وما  وصفتني  به من  الجمال  والروعة  والبهاء ما  هو  الا  كورقة من  شجرة  في  حضرة  ذلك  القمر العظيم..

فتعجبت وارتسمت في ذهني علامة استفهام  كبيرة،فسألته: وهل  هناك  قمر  منير  غيرك  وانا  اجهله؟فإجابني :نعم انه  قمر لايوصف بالافول  مثلي ..قمر لا نظي له ولا  مثيل يخطف  الابصار في  سماء  المجد والعلا  والخلود  والمكارم....

.أنه  دائم  الوجود والاشعاع  يفيض بالبركات ..وبينما  تطرق  مسامعي  هذه الكلمات ابحرت  في  سفينة  الحيرة والاستغراب في  بحر  التساؤل...

.فخاطبت القمر:ارجوك أخبرني عنه فقد اشتعلت في نفسي جذوة الشوق واللهفة اليه.. فقال:انه  العباس  بن  علي(عليهما  السلام)فاجبته:صدقا  قلت  وحقا عليك أيها  القمر ان  تتواضع في  حضرته  فهو  القمر  العظيم.

.............      ............      .

اللهم  صل على محمد وآل محمد .

 

 

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