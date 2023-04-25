المقالات

تاريخ في المزاد العلني 


علي عنبر السعدي ||

 

- السوق السوداء لبيع التاريخ

- لنلعب البوكر في أوراق التاريخ

السندباد الكويتي – وسرجون العثملي – ونبوخذ نصر ((السامي)) ونوح السعودي ، وعشتار السورية ، ونارام سين المصري ، وابراهيم التركي - وحمورابي الكوردي -  ولم يبق سوى جلجامش ،فمن يشتري ؟؟؟

ليس هناك من شعب في الأرض ، الا ويدافع عن تاريخه مهما تكن أهميته ، أو يختلق له تاريخاً يزج فيه بأحداث لم تقع ،أو يبالغ في وقوعها ، فالتاريخ يكون بمثابة رافعة معنوية لأجيال هذا الشعب أو ذاك .

لكن حين يصل الأمر الى تاريخ العراق الموغل في القدم ، تروج مقولة ان التاريخ ليس ملكاً لأحد ، وبالتالي يصبح بضاعة يمكن شراء اي مقدار منها ،من خلال شراء ((مؤرخين)) يمكنهم سرد حوادث أو بيع انتساب للجهة الدافعة .

((مؤرخو)) الكورد ، لم يكتفوا بالانتساب الى سومر ،بل جعلوا سومر تنتسب اليهم ، فذهبوا الى ان السومريين من أصول كوردية ، وان اور نمو وحمورابي هم كورد  ، وهكذا تم السطو على أول حضارة مؤسِسة في التاريخ .

عرب الجزيرة ،سطوعلى ماجعلوه حصتهم ، فاذا بأكد وبابل واشور، جاءوا من الجزيرة على شكل قبائل مهاجرة ، وان طوفان نوح وقع عندهم ، ولم يقصرّ اليمنيون في هذا الجانب ،واذا الحضارة بأكملها بدأت من هناك .

الفرس بدورهم ،جعلوا من أنفسهم أول الحضارات ومصدر الالهام ، فأخذوا قصص الحيوانات والحكم والامثال ،ونسبوها لهم على لسان ابن المقفع .

أما التوراتيون  ،فقد كان لهم النصيب الأكبر ، حيث أخذوا من ملوك الرافدين مايشاؤون ، ومن قصصه وأساطيره مايروق  لهم ،وجعلوا بعض ملوك الرافدين  أنبياء ،وبعضهم ملعونين ،ونقلوا اماكنهم من العراق الى مصر كما فعلوا بسرجون الأكدى (موسى).

ثم جاء مؤرخ الماني قبل حوالي قرنين من الزمن ،فأطلق على الأقوام الرافدينية (ساميون) لتصبح الركن الأساس والتسمية المعتمدة للتاريخ ، ويرددها عراقيون بصفة (باحثين ومؤلفين) .

في كل ذلك ،وكما توزعت الولاءات السياسية بين العراقيين ،فقد توزعت الولاءات العلمية كذلك ،فنقلوا ماقيل لهم حرفياً :

- ((عالم)) عراقي ، يقول ان اصل الأكديين (سوبراتو) اي من الشمال ،وجعل سلة سرجون الرضيع – تسير 3900 كم ، دون ان تميل او تنحرف ،كي يثبت مقولته .

- (عالم )آخر يردد ان السومرية لغة معابد وليس تسمية  اقوام

- اساتذة التاريخ (الدكاترة ) في الجامعات العراقية ،يرددون حكاية السامية لاطلاقها على الشعوب الرافدينية ، دون اي تفكير بحقيقة الكلمة .

- فيما ينافح المصريون ،انهم أول من اخترع كل منجزات الحضارة ، ويعددون حتى حضارة المايا، لكنهم يقفزون عن الحضارة الرافدينية ،بل وذهب بعضهم الى انكار وجودها . فيما يذهب السوريون ، الى ان حلب أقدم مدينة في التاريخ ،منذ 12500عام  وان عشتار سورية .

أمام ذلك فلا غرابة ان يدعي الكويتيون ، ان السندباد وقصصه هي كويتية  ،رغم ان اسم السندباد بذاته ،هو لفظ سومري (*)

(*)الارث التاريخي العراقي ،أشبه بكنز يحوي كل ماهو نادر وثمين ، لذا يغري الجميع بالسطو عليه ،أو انتحاله – ولأنه بقي دون حراسة ،ولايجد من يدافع عنه ، لذا  كثر السطو من كل الجهات ، وكان آخرها ،ادعاء امارة خليجية ،بأن السندباد هو منها.  ولكي يبرروا هذا الادعاء ،ويحرفوا الاسم عن جذوره ،فقد ادعى البعض ان سندباد من الانكليزية تعني أمير ،ومشتق من الالمانية التي تعني كذلك أمير ،فيما ذهب البعض الآخر انه من الفارسية وتعني أمير النهر ،أو الهندية بالمعنى ذاته  ، لكن أياً من هؤلاء ،لم يبحث عن أصل الاسم في الارث التاريخي القديم للعراق .

ولكي نحفر في الجذر ،تتبعنا اولاً حقيقة تلك الادعاءات ومقدار ماتحمله، فماذا وجدنا ؟؟

النهر بالانكليزية – ريفير River– وفي الالمانية Fluss – وبالفارسية رودخانه – وفي الهندية كانغا

أما كلمة امير – ففي الانكليزية برنس Prince- وفي الالمانية Prinz – وفي الهندية راجا-   raajakumaar– وفي الفارسية شاهزاده –

وبالتالي ففي كل هذه اللغات ، لم تأت على معنى اسم سندباد ،ولم يورد في قواميسها ، الا نقلاً عن قصصه .

جذر الأسم  يعود الى اللغات الرافدينية القديمة

 سين دي  اباد – سين قمر – دي للعائدية – اباد – المدن العامرة أو المزدهرة أو البعيدة .

سين – اله القمر في الحضارة السومرية وما تبعها  ، وفي موحياتها – المبتسم ،المضيء والمتألق  - وكلها من صفات القمر ، أما - دي – فللعائدية كما في أكادي أو كوردي ، وبالتالي سين دي – تعني القمري ،أو شبيه القمر ، وهي صفة مازالت تطلق على الجميل من الشباب  فلان " مثل القَمر" ،أما اباد ،فماتزال مستخدمة في الفارسية والكوردية والباكستانية  ،بمعنى المدن المأهولة والمزدهرة والبعيدة / العجيبة (اسلام اباد – عشق اباد – حيدر اباد – الخ ) .

وعلى ذلك ،فاسم سندباد ،أريد به الايحاء بأن ذلك الشاب كثير الاسفار ، الذي رأى من المدن والبلدان الكثير ، واضاء بقصصه وحكاياته الغريبة والمدهشة  ،ما اضفى جمالاً ومتعة ، هو اشبه بقمر  البلدان . سين – دي – اباد .

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لم يقفز عبيد صدام من سفينته؟!
الهوية الوطنية وصراعنا الوجودي
كنبش والفلتة وحلبسة الموت بالسكتة ..!
الهجرة من المدينة الى الريف
تاريخ في المزاد العلني 
عن بعض النواب.. أم لسان غلابة النسوان!
نهاية البعث وصدام بداية لابتلاءات جديدة..!
ما لم اقله للرئيس محمد شياع السوداني.. !
غياب الفكر الستراتيجي عن الدولة العراقية الحديثة..الأسباب والنتائج ..
السوداني معكم ..كونوا معه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك