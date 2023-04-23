لمن يهمه أامر الأمن القومي العربي..!

محمد صادق الحسيني ||

الصراع على البحر الاحمر والامن القومي العربي من منصة السودان يشتد بقوة

وانباء عن ان الرئيس عمر البشير فر من السجن بمساعدة حميدتي وصار تحت الرعاية الطبية في احد مستشفيات الخرطوم، ما يعني دخول عوامل صراع دموي داخلية شديدة لمصلحة الاجنبي.

وان الاجانب يجلون رعاياهم من السودان بصورة سريعة و شاملة

اخرهم الان الالمان …

هذا يعني اننا ذاهبون الى معركة طاحنة بين الطرفين المتصارعين على لقمة عيش المواطن السوداني

وايهما يصل اسرع لخدمة الثنائي الامريكي الاسرائيلي

في ضرب الاستقرار في البحر الاحمر وتوفير افضل امن للكيان المؤقت المأزوم والمحاصر من ستة جيوش من محور المقاومة

الجدير ذكره

ان الساحل السوداني على البحر الاحمر لا يفصله عن جدة السعودية

اكثر من ١٨٠ كم

وان الساحل السوداني على مقربة من جزيرة حنيش الارتيرية ( اليمنية) المسيطر عليها اسرائيليا منذ مدة طويلة بفضل الخائن علي عبد الله صالح

وان المنطقة مليئة بالقواعد العسكرية الاجنبية

وان امن باب المندب جنوب البحر

وامن كل الموانئ المصرية سمال البحر الاحمر ايضا تحت رحمة ما ستفرزه الحرب الاجنبية الامريكية الاسرائيلية على السودان.

الامريكيون انهزموا في غرب آسيا تحت ضربات المقاومة ، ويردون علينا الان من شرق افريقيا

عالم ينهار

عالم ينهض

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