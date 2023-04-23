الابعاد الاستراتيجية للخراب في السودان

عباس الزيدي ||

اهداف اقتصادية واخرى عسكرية وأمنية وسياسية محلية وأخرى إقليمية وثالثة عالمية تقف وراء العبث والخراب الصهيوامريكي في السودان •

ذات الموقع الجيواستراتيجي والجسر الرابط لأكثر من طريق بري وبحري بين افريقيا والعالم العربي ومنطقة تشابك المصالح والقواعد في البحر الاحمر لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة ومنطقة الدخول لدول الجوار الثمانية العربية والافريقية وجواز التطبيع المشجع ونقطة تلاقي نجاح الابراهيمية جعلت من اسرائيل وامريكا ان تمهد لأطراف الصراع كل من البرهان وحميدتي بالاستمرار في اللعبة دون ترجيح كفة الفوز لأحد اطراف النزاع وهناك ابعاد استراتيحية منها ...

اولا _ المحلية الخاصة بالسودان

1_ تقسيمة واضعافه باعتباره عمق استراتيجي في المواجهة مع اسرائيل وعموم الغرب

2_ نهب ثرواته الغنية مثل النفط والغاز والنحاس واليورانيوم النقي والثروة المائية وتدمير الثروة الزراعية فيه

3_ تاثيره على دول الجوار وتصدير ازمته فيما بعد خصوصا لمصر وباقي دول عرب أفريقيا

وتشجيع الأنظمة والدول الاخرى للتطبيع مع اسرائيل واعتباره جسرا لذلك

4_جعل السودان سوقا رائجا لبيع الاسلحة بعد تقسيمه ومركزا لعصابات الارتزاق واستخدامها في حروب الوكالة او المباشرة خارج السودان

ثانيا _ اقليميا

1_السيطرة على الطرق البحرية والطيران التي تربط السودان عن طريق البحر الاحمر بالمحيط الهندي والشرق الاقصى وافريقيا

2_ تامين القواعد العسكرية في القرن الافريقي لكل من امريكا واسرائيل

3_ الضغط على باب المندب والسيطرة عليه

4_ السيطرة على الاحزمة الجيواستراتيجية لجمهورية ايران الاسلام واطباق الحصار عليها جنوبا المتمثل من مصر وجيبوتي باتجاه اليمن ودول الخليج والسعودية باتجاه سلطنة عمان

5_ تامين وحماية الملاحة لميناء ايلات الإسرائيلي

6_ غلق ميناء بورتسودان امام ايران وروسيا

7_تحجيم المد الاسلامي التركي الايراني

8_ فرض واقع جديد على الملاحة من جيبوتي الى السويس مرورا بايلات ومن باب المندب الى ايلات باتجاه العقبة

9_ خلق عمق استراتيجي مقابل اليمن

10_ حصار مصر والضغط عليها وحسم ملف ليبيا وتورط بعض الاطراف السودانية المتنازعة حاليا وامكانية الولوج الى الجزائر لتكرار السيناريو السوداني عن طريق دعم الحركات الانفصالية

11_ محاصرة غزة والسيطرة على نشاط الاسلحة لفصائل المقاومة

12_ استخدام ملف المياه وتغيبر مجرى نهر النيل باتجاه اسرائيل

ثالثا _ عالميا.....

1_ تحقيق موطئ قدم في البحر الاحمر يؤمن لاسرائيل نفاذ الى المحيط الهندي بسلاسة

2_ غلق الحركة امام القطع البحرية الروسية

3_ التمكن من القواعد الصينية والروسية في جيبوتي وغيرها فب المنطقة

4_ تطويق حركة البحرية الايرانية في الجزء الغربي من المحيط الهندي

5_المنافسة الامريكية للمصالح القوية لكل من روسيا والصين في افريقيا

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