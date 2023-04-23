المقالات

الابعاد الاستراتيجية للخراب في السودان

96 2023-04-23

عباس الزيدي ||

 

اهداف  اقتصادية واخرى عسكرية وأمنية وسياسية محلية وأخرى إقليمية  وثالثة عالمية تقف وراء العبث والخراب الصهيوامريكي  في السودان •

ذات الموقع الجيواستراتيجي والجسر الرابط  لأكثر من طريق  بري وبحري بين افريقيا والعالم العربي ومنطقة تشابك المصالح  والقواعد في البحر الاحمر لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة  ومنطقة  الدخول  لدول الجوار الثمانية  العربية والافريقية وجواز  التطبيع  المشجع ونقطة تلاقي نجاح  الابراهيمية جعلت من اسرائيل وامريكا  ان تمهد لأطراف  الصراع كل من البرهان  وحميدتي بالاستمرار في اللعبة دون ترجيح كفة الفوز لأحد اطراف النزاع  وهناك ابعاد  استراتيحية منها ...

اولا _ المحلية الخاصة بالسودان

1_ تقسيمة واضعافه باعتباره  عمق استراتيجي في المواجهة  مع اسرائيل وعموم الغرب

2_  نهب ثرواته الغنية مثل النفط  والغاز والنحاس واليورانيوم النقي والثروة المائية وتدمير الثروة الزراعية فيه  

3_ تاثيره على دول الجوار وتصدير ازمته فيما بعد خصوصا لمصر وباقي دول عرب أفريقيا

 وتشجيع  الأنظمة والدول  الاخرى للتطبيع  مع اسرائيل واعتباره  جسرا لذلك

4_جعل السودان سوقا رائجا لبيع الاسلحة بعد تقسيمه ومركزا لعصابات  الارتزاق واستخدامها في حروب الوكالة او المباشرة خارج السودان  

ثانيا _ اقليميا

1_السيطرة على الطرق البحرية والطيران  التي تربط السودان  عن طريق البحر الاحمر بالمحيط الهندي والشرق الاقصى وافريقيا

2_ تامين القواعد العسكرية  في القرن  الافريقي لكل من امريكا واسرائيل 

3_ الضغط على باب المندب والسيطرة عليه

4_  السيطرة على الاحزمة الجيواستراتيجية لجمهورية ايران الاسلام  واطباق  الحصار عليها جنوبا المتمثل من مصر وجيبوتي باتجاه اليمن ودول الخليج  والسعودية  باتجاه سلطنة عمان

5_ تامين  وحماية الملاحة لميناء ايلات الإسرائيلي

6_ غلق ميناء بورتسودان  امام ايران وروسيا

7_تحجيم المد الاسلامي التركي الايراني

8_ فرض واقع جديد على الملاحة من جيبوتي الى السويس مرورا بايلات ومن باب المندب الى ايلات باتجاه العقبة

9_ خلق عمق استراتيجي مقابل اليمن

10_ حصار مصر والضغط عليها وحسم ملف ليبيا وتورط بعض الاطراف السودانية  المتنازعة  حاليا وامكانية الولوج الى الجزائر  لتكرار السيناريو السوداني  عن طريق دعم الحركات الانفصالية

11_ محاصرة غزة  والسيطرة على  نشاط  الاسلحة لفصائل المقاومة

12_ استخدام ملف المياه وتغيبر مجرى نهر النيل باتجاه  اسرائيل

ثالثا _ عالميا.....

1_ تحقيق موطئ قدم في البحر الاحمر يؤمن لاسرائيل  نفاذ  الى المحيط الهندي بسلاسة

2_ غلق الحركة  امام القطع البحرية الروسية

3_ التمكن من القواعد الصينية والروسية في جيبوتي وغيرها  فب المنطقة 

4_ تطويق حركة البحرية  الايرانية في الجزء الغربي من المحيط  الهندي

5_المنافسة الامريكية للمصالح القوية  لكل من  روسيا والصين في افريقيا

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لمن يهمه أامر الأمن القومي العربي..!
أخاف عليكم ...!
ايام الزمن الاغبر / الحلقة الخامسة / ( ضيم الجنابر )
الابعاد الاستراتيجية للخراب في السودان
الفساد وهروب الفاسدين
ايام الزمن الاغبر / الحلقة الرابعة / ( ضيم الجنابر )
عناوين تافهة لكسب اكبر عدد من المشاهدات
الاولى لك والثانية عليك
الاجتهاد بين الطوسي وأبي حنيفة..!
المهم: قراءة القرآن بتدبُّر تسليماً لأوامره اجتناباً لنواهيه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك