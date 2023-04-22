المقالات

قفا، لقد سئمنا التأرجح..!


مانع الزاملي ||

 

اول ضحية للوضع العراقي الحالي هي الحقيقة، ورغم ان الشراكة في قيادة الوطن يعدها العقلاء ، خطوة بأتجاه العدالة والاستقرار ، والقضاء على الشعور بالغبن ، الذي يتسبب دائما بعدم الرضا ، مما ينعكس على الوضع السياسي والنفسي، لكن الرضا على كل شيء حتى وان كان على حساب الحقيقة ، جريمة اخلاقية ، العراقيون كأي شعب من شعوب العالم ، يعرفون بفطرتهم ، ان الخيانة ، والسرقة، والكذب ، والتفرقة، واخذ حق الغير ، والافتراء. والكيل بمكيالين ، والتجني ، وسوء الظن ، وكل مايدخل تحت مفهوم الرذيلة ، مستهجن ومنبوذ عقلا ، قبل ان يدلنا الشرع والقانون على قباحته ، لذلك ، عد العلماء والعقلاء ان القبح والحسن عقليان، بمعنى ان الضمير والاحساس الانساني يحكم بهما سالبا وايجابا تبعا لماهيتها، فلايوجد عاقل وسالم الحواس يحكم بقبح الصدق ، او حسن السرقة ، او تبني الخيانة وعدها من الفضائل الاخلاقية ، ولايوجد وطني وحريص على بلده ان يرتضي العمالة للآخرين دون مسوغ منطقي !

ونحن كشعب وحكومة وطوائف وقوميات ، نعيش حالة من التناقض المقيت ، ولنأخذ من حوادث عدة حصلت لنا ، لكي نؤسس لقناعة مقبولة للجميع ، ظهور د،ا،ع،ش، وارتكابها ابشع الجرائم بحق الجميع ، بمعنى انهم استهدفوا الجميع ، اما بذريعة ( رافضة) بحق الطائفة الشيعية، او عنوان ( الارتداد ) ضد ابناء الطائفة المخالفة ، ورغم هذا الجرم العام المشهود للملايين من العراقيين ، هناك من يسميهم ( ثوار) او ( جهاديين) دون الالتفات الى ما يجري على ايديهم من مجازر!

ولم نسمع ولامرة ان مؤسسة شرعية او دائرة افتاء، ذكرت ببيان او نشرة او خبر ، بأن هؤلاء مجرمون وتحذر ابناء السنة منهم ، مما يوحي هذا السكوت للآخرين من اتباعهم انهم على الاقل غير مجرمين ، وعدم فاعلية الاحزاب السنية بتوضيح الحقائق للجمهور السني ، دفع الالاف من شبابهم بالانخراط في صفوف هكذا نكرات وشذاذ ! والامثلة عن حجب الحقيقة لاتحصى ، رغم بشاعة وقبح الجرائم !

 وبقيت الحالة الاجتماعية والقناعات الجماهيرية تتأرجح دون الاستقرار على رأي واضح لكي ينتج موقف عملي ! واستقصاء كل حالة لكل هذا الكم من السنين يحتاج لمجلدات ، لكن لنتوقف وننظر بعين الانصاف لآخر حدث نعيش تداعياته وهو قضية ( كمبش) فالرجل سارق وسجين بسبب سرقته المليارات ، والسرقة بكل الاعراف منقصة وتجاوز على مال الشعب ، ومع كل هذا الوضوح في قضية الرجل ، وفراره من المعتقل ، وانتقاله للعالم الآخر ، بعد القاء القبض عليه ، قام الطرف الثاني اي السنة بأعلامهم ورجالاتهم بوصفه ( الشهيد المغدور ) اقيما له مجالس عزاء وفواتح، وكأنه فجر نفسه في مفاعل نووي صهيونى ! هذه الواقعة تنذر بخطر تبني كل حالة جرمية على انها فضيلة وهذا ربما ينعكس على كل سابقة ولاحقة من الموبقات !

 والانكى من ذلك لم يستنكر اخوتنا المتصدون اي اعتراض او توضيح لحقيقة مايجري ، وبين هذه الجلبة ، ستنجلي الغبرة بضياع ال (4مليارات ) وتذهب لجيوب من خططوا للسرقة وربما للفرار من السجن او التخطيط للموت الذي  سيسدل الستار على الفضيحة بموت بطلها ، ونحن نعلم بحياتنا العامة ان موت بطل الفيلم ينهي السيناريو بجملة انكليزية ( THE END) واذا استمر التدليس او قلب الحقائق ونشر الروايات المظلله على كل حدث ، سيجعلنا يوما ما امام تدهور امني وتهديد للسلم المجتمعي الذي يخطط له الاعداء بهذه المرحلة ، كما اسلفنا في مقال سابق حول افتعال وتغذية الصراعات العشائرية والقبلية من ذات النوع او غيره ، ان الاعلام الحكومي والحزبي وكل من بيده نشر الكلمة  ، ان يوضح للناس حقيقة كل شيءٍ. لان الاستمرار بالسكوت والرهان على الزمن ليس من الحكمة دائما ، وترك التوضيح سيجعل الباب مفتوحا لكل تفسير ورواية وخلط الاوراق دائما ضحيته الاولى الحقيقة التي لابد من توضيحها للمتلقي ، ويقيني اننا سنشهد كثير من هكذا روايات ولكن بطعم آخر .

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسئلة مشروعة في تشيع كمبش.
دم الإمام الحسين عليه السلام يبين صحة التاريخ الهجري..
قفا، لقد سئمنا التأرجح..!
أجمل اختطاف..!
سفارة الإمام إشارة نحو فكرة التنظيم
زر تشغيل المصباح..!
ماذا لو ؟!
كل عام وانتم أحرار
أوراق ممزقة..
شكرا لمن ساعدني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
فيسبوك