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زر تشغيل المصباح..!


خالد غانم الطائي ||

 

اذا  عمدنا  الى زر تشغيل  المصباح  وضغطنا  عليه واوصلنا الدائرة الكهربائية  فانه سيضيء  وكلما  زادت اضاءته  اختفت  حقيقته المادية اي  اننا لا نرى المصباح  بل  نرى كتلة نورانية  ،واذا  ضغطنا  على الزر   لنفصل عنه الدائرة الكهربائية  فأن  المصباح  سيعود الى  حقيقته المادية فنرى مادة تكوينه وهي الزجاج  .

كذلك الانسان  اذا اتصل بالله -سبحانه تعالى-(الله  نورالسموات والارض..)سورةالنور الآية٣٥، و قال  - تقدس اسمه-(ومن  لم  يجعل  الله  له  نورا  فما له من  نور)سورة  النور الآية  ٤٠،  فأنه سيضيء كما اضاء  المصباح ويتسامى  شأنه في الاضاءة(واضاءة الانسان ايمانية) اما  اذا انفصل عن  نور السموات  والأرض فأنه  سيعود  الى  حقيقته المادية المنهمكة في الشهوات و  الملذات والغرائز وبذلك تنقطع نورانيته.

 

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